İdea Teknoloji Çözümleri ilk yurt dışı ofisini ABD'de açtı

Türkiye’nin CRM ve elektronik finansal uygulamalar alanında lider firması İdea Teknoloji Çözümleri, ilk yurt dışı açılımını gerçekleştirdi. Şirket 2016’yı yüzde 30’a yakın bir büyüme ile tamamlayarak 25 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaştı. İdea Teknoloji Çözümleri, Türkiye ve bölgedeki varlığını artırırken Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Boston kentinde açtığı ofisle de globalleşmeye yolunda ilerliyor. Idea Technology Solutions LLC, ağırlıklı olarak İdea Teknoloji Çözümleri’nin saha satış yönetimi çözümlerini global pazarlara hazırlayacak. Dünyada hızla gelişen biyoinformatik konularında araştırma ve proje geliştirme çalışmaları yürütecek. Bilgi teknolojilerinde araştırma ve geliştirmenin küresel merkezinde yürüteceği çalışmalarla şirketin “Bir adım önde” vizyonunu destekleyecek.





Hedef global pazarlar

İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, ABD’de açtıkları yurt dışı ofisle ilgili planlarını şöyle açıkladı: “Odağımız öncelikle vergi teknolojileri ve saha satış yönetimi alanları. Müşterilerimizin ve pazarın ‘yarın ihtiyaç duyacağı’ ürünleri geliştirerek, onları bir sonraki adıma hazırlıyoruz. Yurt dışındaki faaliyetlerimiz şimdiye kadar, saha satış alanında, ağırlıklı olarak mevcut müşterilerimizin yurt dışındaki kardeş şirketleriyle bağlantılı olarak gerçekleşiyordu. Şu anda çözümlerimiz, 19 ülkede kullanılıyor. Orta vadede çözümlerimizi, dış pazarlarda doğrudan satılabilecek hale getirmeyi planlıyoruz. Bu planın ilk adımında, şirketimiz Idea Technology Solutions LLC, bu yıl Boston’da faaliyete geçti. ABD dünyanın en büyük ekonomisi ve CRM pazarı. Aynı zamanda bilgi teknolojilerinde araştırma ve geliştirmenin küresel merkezi. Bu yüzden ABD’yi tercih ettik. Amacımız, global bilgi birikimi ağında konumlanmak ve ürünlerimizi küresel pazarlara hazırlamak. Yurt dışı ofisimiz, ağırlıklı olarak, saha satış yönetimi ve biyoinformatik alanlarında çalışacak ve burada yapacağımız çalışmalar İdea Teknoloji Çözümleri’nin ‘Bir adım önde’ vizyonunu pekiştirecek.”





Türkiye’de biyoinformatik alanında liderlik yapacak

2017’de ciroda değil, karlılıkta büyümeye öncelik vereceklerini belirten Emre İyibilir, “Yeni ürün geliştirme ve yurt dışı ofisi faaliyetleri yatırım planlarımızın ağırlıklı konularını oluşturuyor. Saha Satış Yönetimi/CRM’deki lider pozisyonumuzu korumak, vergi teknolojilerindeki öncülüğümüzü, katma değerli ürün ve hizmetlerle pekiştirmek istiyoruz. Biyoinformatik alanında da Türkiye’de liderlik yapmayı hedefliyoruz. Şu anda Türkiye merkezli faaliyet gösteren, bölgesel bir şirketiz. Türkiye ve bölgedeki varlığımızı artırırken, globalleşmeye doğru ilk adımlarımızı atıyoruz. Hedefimiz uzun vadede bölgesel bir şirketten global bir şirkete dönüşmek” diyor.

İdea Teknoloji Çözümleri hakkında:

2005’te saha satış yönetimi yazılım çözümleriyle piyasaya giren İdea Teknoloji Çözümleri, 10 yıldan kısa bir sürede VisionPlus markasıyla bu alanda liderliğe yükseldi. Saha satış yönetimi çözümleri alanındaki deneyimini vergi teknolojileriyle bütünleştiren İdea Teknoloji Çözümleri, 2013’te Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış ilk e-Fatura özel Entegratörü, 2014’te platform bağımsız ilk e-Defter çözümü üreticisi ve e-Arşiv Faturası hizmet izni alan ilk özel Entegratör oldu. 2016’da e-Defter üzerinden vergi denetimi yapan ilk çözümü pazara sundu. İdea Teknoloji Çözümleri, sektörde yetkili Ar-Ge merkezi unvanını bulunduran sayılı şirket arasında yer alıyor. Türkiye’de ve komşu bölgelerde faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadeli iş ortağı olarak, satış - iş uygulamaları ve vergi teknolojileri alanlarında yazılım teknolojilerine dayalı güncel çözümler sunuyor, müşterilerini “bir sonraki adıma” hazırlıyor.



(Basın)