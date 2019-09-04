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İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na Remzi Albayrak atandı

İBB'nin yeni İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak oldu. Albayrak yerel seçimlerde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkanı adayıydı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na Remzi Albayrak atandı

İBB'nin yeni İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak oldu. Albayrak yerel seçimlerde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkanı adayıydı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:29
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İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na Remzi Albayrak atandı


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler devam ediyor. Son atama ile İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin yerel seçimde Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olan Remzi Albayrak'ın getirildiği öğrenildi.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK'nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu. Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

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