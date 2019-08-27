İBB Başkanı İmamoğlu, vakıflara aktarılan ödeneği açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış, verilmiş kaynaklar adına söylüyorum. İptal edilmiş tam 357 milyon liralık sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, vakfa yapılmak üzere maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbulluya ait. Bu daha başlangıç." dedi.

İmamoğlu iş vaadiyle ilgili, "200 bin kişiye iş bulacağımız bu takvim 5 yıl. Çalışmalarımız başladı. Ekonominin kötü durumda olmasının sebebi var. İktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz 200 bin insana İstanbul’un kaynaklarıyla 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. İktidara soramadığınızı ben soruyorum iktidara, umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağına yönelik bir takvim önümüze koyar. Bu derin sorun dururken İstanbul’un seçilmiş başkanına laf atmakla bu sorunlar çözülmüyor.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu açıklamanın devamında şunları kaydetti: Makam araçları konusunda her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. 357 milyon liralık tablo daha başlangıç dedim. Araçla ilgili kısımda da ciddi yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Yakında sizleri çağıracağımız ve israfı gözler önüne seren bir buluşmamız olacak.