İAÜ, UYGULAMALI EĞİTİM MODELİ İLE ÖNE ÇIKIYOR

Uygulamalı eğitim modeli, öğrencilerin gerçek iş koşullarına hazırlanması ve nitelikli insan gücüoluşması için önem arzediyor. 8 yıl üst üste en çok tercih edilen vakıfüniversitesi olan İstanbul Aydın Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana eğitimalanına yaptığı 5 milyar liralık yatırımla uygulamalı eğitim modeli ile öneçıkıyor. 80 binin üzerinde çözüm ortağı ile Türkiye’de uygulamalı eğitimeodaklanan vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan İstanbul AydınÜniversitesi, mühendislikten tıp ve diş hekimliğine, güzel sanatlardanmimarlığa, iletişimden hukuka kadar 16 fakülte ve yüksekokul bünyesindeki 177önlisans ve lisans programında uygulamalı eğitim uyguluyor.



İAÜ ÖĞRENCİLERİHAYATA DOKUNUYOR

Eğitim altyapısını uygulama alanı üzerine kurgulayanüniversitede her bir bölüm/program uygulama alanına paralel olarak eğitimvermeye odaklanıyor. Öğrenciler moda ve ayakkabı uygulama atölyelerinde pratikyaparken, gastronomi ve mutfak sanatları uygulama alanında, demo mutfak vekafeteryada aşçılık deneyimi yaşıyor. Yine öğrenciler tiyatro ve danssahneleri, çizim sınıfları, mimari restorasyon atölyeleri, RTV stüdyoları,medya platosu gibi eğitim gördükleri bölümlerin uygulama alanlarında gerçekhayata dokunuyorlar. Akademik eğitimin yanı sıra kişisel gelişim ve meslekibecerilerin artırılmasına da önem veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bilgiyiüretime dönüştürecek bir altyapıya sahip olduğunu belirten İstanbul AydınÜniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Eğitime yatırımyapmayı, geleceğe yatırım yapmak olarak gören İstanbul Aydın Üniversitesi’nidiğer üniversitelerden farklı kılan en önemli özelliğimiz uygulamaya ağırlıkveren bir eğitim anlayışına sahip olmamızdır” diyor.



165 LABORATUVARÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde 27’si temel tıpbilimleri laboratuvarı, 15’i ‘Prof. Dr. Aziz Sancar Teknoloji Merkezi’nde yeralmak üzere üniversite bölümlerine dağılmış toplam 165 uygulama laboratuvarıbulunuyor. Bu laboratuvarlar içinde, kuyumculuk ve takı tasarımından saç bakımve güzellik hizmetlerine, bilgisayar laboratuvarlarından inşaat yapı ve denetimlaboratuvarlarına, klinik tanı laboratuvarlarından diş hekimliği fakültesilaboratuvarlarına kadar onlarca uygulama laboratuvarı bulunuyor.



TIP VE DİŞHEKİMLERİ YAPARAK ÖĞRENİYOR

Geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başlayan İstanbul AydınÜniversitesi Tıp Fakültesi’nin 27 tıbbi laboratuvar ile öğrencilere uygulamalımesleki eğitimi altyapısı sunduklarını belirten İAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Yakup Tuna, tıp eğitimi alan öğrencilere, mesleği en iyi şekildeöğretip uygulama yapma olanağı sunduklarına vurgu yapıyor. İAÜ Diş HekimliğiFakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Zaimoğlu ise, diş hekimliği eğitimininuluslararası standartlarda, en son teknolojik donanımlara sahip fiziksel veteknolojik olanaklarla gerçekleştirildiğine işaret ederken; pratik tecrübeninçok önem taşıdığı diş hekimliği eğitiminde öğrencilerin kliniklerde uygulamaimkanına sahip olduklarını söylüyor. Türkiye’de halen Sağlık BilimleriFakültesi’nin her bölümünden mezun olacak nitelikli sağlık gücüne çok büyük birihtiyaç duyulduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. MehmetGürtekin, İstanbul Aydın Üniversitesinin her bölümde güncel teknolojikdonanımlara sahip laboratuvarlarla güçlü bir alt yapıya sahip olduğunun altınıçiziyor.

UYGULAMALI MEDYAPLATOSU’NDA EŞSİZ DENEYİM

İAÜ öğrencilerinin eğitim yarıyıllarına serpiştirilmişhaber, televizyon programı, radyo yayını ve film üretimi derslerinin uygulamaalanı olarak tasarlanan stüdyo kompleksinde, ders içerikleri açılımındadüşüncenin teknoloji desteği ile görsel ve işitsel farkındalıklarındeneyimlenmesi, mesleki kazanımlar ve mezuniyet sonrası profesyonel dünyayıtanımlamaları amaçlanıyor.

Eğitim kalitesini uluslararası standartlar doğrultusundaartırabilmek için ‘Uygulamalı Medya Platosu’, ‘Yeni Medya Uygulama ve AraştırmaMerkezi’ ve ‘Sanal Gerçeklik Laboratuvarı’ (VRlab) ile iletişim öğrencilerinegüncel iletişim dinamikleri üzerinden uygulamalı eğitimler verdiklerinibelirten İAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin,“Öğrencilerimizin küresel dünyada itibar görecek bilgi, beşeri ve donanımasahip olması amacıyla altyapıyı sürekli yenileyerek, uygulamada uluslararasıdüzeyde öncü olmayı hedefliyoruz” diyor.



GASTRONOMİNİN YENİŞEFLERİ PAZARA HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin en geniş mutfak ekipmanı ile en modernuygulama mutfağı donanımına sahip olan İAÜ, Gastronomi ve Mutfak SanatlarıBölümü’nde Türkiye’de toplam 115 bin işletme ve 600 bin kişilik istihdamı ile22 milyar dolar büyüklüğe ulaşan yiyecek içecek sektöründe kariyer yapacakgençlere yemek yapmanın sanatını öğretiyor. İAÜ GSF Dekanı Prof. M. ReşatBaşar, gastronomi mutfağında ‘food design’ kavramını geliştirecek çalışmalariçinde olduklarının altını çizerken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları BölümBaşkanı Prof. Dr. Kamil Bostan da örnek bir eğitim ve uygulama mutfağı ile hemulusal hem de uluslararası mutfaklara yönelik bilgi ve beceriye sahipprofesyoneller yetiştirmeyi arzuladıklarını söylüyor.