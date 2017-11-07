İAÜ öğrencilerinden Yedikule Hayvan Barınağı’na ziyaret

Türkiye’de gün geçtikçederinleşen sokak hayvanları sorunu tartışıladursun, sahipsiz hayvanlarıntoplanıp yerleştirildiği barınaklarda da durum pek iç açıcı değil. AncakYedikule’de, bir grup hayvanseverin tamamen gönüllülük esasına göre kurduğuYedikule Hayvan Barınağı’nda durum biraz daha farklı. Burada sahipsizhayvanlar, nispeten daha iyi şartlarda barınıyor.

İstanbul Aydın Üniversitesiöğrencilerinin kurduğu Etik ve Hayvan Hakları Kulübü ile yine üniversitenin DişHekimliği Fakültesi (Dentaydın) öğrencilerinden oluşan Dişe Dokunur İşlerKulübü’nün ortaklaşa etkinliği, burada bulunan sahipsiz hayvanlar için umutışığı oldu. Çeşitli yardım malzemeleriyle barınağı ziyaret eden öğrenciler,unutulmaz bir deneyim yaşadı.





400 PİTBULL REHABİLİTE EDİLİYOR

Daha önceden kendi aralarındaorganize olduktan sonra barınak yetkilileriyle irtibata geçip ziyaretiplanlayan öğrenciler, barınaktan içeri girer girmez büyük şok yaşadıklarınısöylediler. “Gördüğümüz çoğu hayvanın uzuvları eksikti” diyen öğrencilerşunları söyledi: “Tinerciler tarafından ateşe verilen Pitbull cinsi bir köpekgördük. Son anda ölümden kurtarılmış. Ancak bir daha tüyleri çıkmayacakmış.Buna benzer durumda yaklaşık 3 bin köpek ve 300-500 kadar da kedi varbarınakta. Örneğin ziyaret esnasında bir bölüme girmemize izin verilmedi.Nedenini sorduğumuzda bu bölümde dövüş köpeği olarak kullanılmış 400 kadarPitbull olduğunu, rehabilite edildiklerini ve güvenlik açısından girişlere izinveremediklerini söylediler. Fatih Belediyesi’nin arazi tahsisi ve elektrik, sugibi destekleri var. Onun dışındaki bütün masrafları barınak yetkililerikendileri karşılıyor. Biz de aslında barınak ziyaretini çevre temizliğikapsamında değerlendirmiştik. Ancak bu durumu öğrenince mama, gazete ve bakımmalzemesi gibi ürünler alarak ziyarete gittik. Bu bizim için bir çeşit tanışmaziyareti oldu. Yakın zamanda periyodik hale getireceğiz.”

“İLGİ VE SEVGİYE AÇLAR”

Barınak çalışanlarının gerekkendilerine, gerekse barınaktaki hayvanlara yaklaşımının son derece olumluolduğunu ifade eden öğrenciler, “Barınaklarda bu durumda binlerce sahipsizhayvan var. İlgiye ve sevgiye açlar. Bizler de elimizden ne geliyorsa yapmayaçalışıyoruz. Çalışmalarımızı tek bir yerle de sınırlandırmadan yürütmeyiamaçlıyoruz” dediler. İstanbul Aydın Üniversitesi Etik ve Hayvan HaklarıKulübü, daha önce de Maçka Demokrasi Parkı’nda elverişsiz koşullarda yaşamayaçalışan sokak hayvanları için yuva ve mama yardımı gibi çalışmalardabulunmuştu.