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IAS Bussines Akademi'de etkili iletişim dersleri başladı

IAS Bussines Akademi’nin IAS çalışanları için düzenlediği Etkili İletişim Eğitimi başladı. IAS çalışanlarının yoğun katılımı ile tamamlanan sekiz saatlik ilk derste NLP ve İletişim Uzmanı Murat Kaplan, etkili iletişimin temel kuralları ve yöntemlerinin yanı sıra beyin faktörünün iletişimdeki önemli etkisini de anlattı.

IAS Bussines Akademi'de etkili iletişim dersleri başladı

IAS Bussines Akademi’nin IAS çalışanları için düzenlediği Etkili İletişim Eğitimi başladı. IAS çalışanlarının yoğun katılımı ile tamamlanan sekiz saatlik ilk derste NLP ve İletişim Uzmanı Murat Kaplan, etkili iletişimin temel kuralları ve yöntemlerinin yanı sıra beyin faktörünün iletişimdeki önemli etkisini de anlattı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:50
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IAS Bussines Akademi'de etkili iletişim dersleri başladı

IAS Bussines Akademi bünyesinde gerçekleştirilen Etkili İletişim Eğitimi, satış departmanı başta olmak üzere tüm çalışanlar tarafından ilgi ile takip edildi. 
 
IAS Bussines Akademi bünyesinde gerçekleştirilen Etkili İletişim Eğitimi, satış departmanı başta olmak üzere tüm çalışanlar tarafından ilgi ile takip edildi. Dil öğrenim metotları ve pedagoji alanında doktorası bulunan NLP ve İletişim Uzmanı  Murat Kaplan tarafından verilen sekiz saatlik eğitimde sosyal yaşam ve iş hayatında büyük öneme sahip olan etkili iletişimin temel noktaları anlatıldı. Eğitimde, iletişimin etkili bir biçimde gerçekleşebilmesi için gerekli tüm püf noktaları aktaran Kaplan, bu gibi etkinliklerde her zaman verilen jest, mimik, davranış ve tonlama derslerinin yanında bambaşka bir konuya daha değindi: beyin. İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özellik olan beynin, iletişim halindeyken verdiği reaksiyonlar, belirli sinyalleri nasıl algıladığı ve neye göre karşısındaki kişileri kodladığına ilişkin pek çok konu üzerinde duruldu. 

IAS Bussines Akademi Etkili İletişim Eğitimleri Devam Edecek 
“İletişim yalnızca ağızımızdan dökülen kelimeler ile kurulmaz. Kişinin hareketleri, bakışları, vücut proporsiyonu, fiziksel hareketleri ve konuşmaya başlamadan önce yaptığı birçok hareketle iletişim tamamlanır” diyen Kaplan sağlıklı iletişimin nasıl olması gerektiğini örneklerle anlattı. Kaplan, ayrıca etkili iletişim literatürünün en önemli ve güncel eserlerini de IAS çalışanları ile paylaştı. Etkili iletişimi tetikleyen duygular, olumlu bakış açılarının bireyler üzerindeki etkileri, iyi bir konuşmacı ve dinleyici olmanın faydaları, doğru iletişime zarar veren unsurlar gibi pek çok teknik ve teorik konunun işlendiği Etkili İletişim Eğitimi, pratik çalışmalar ile devam edecek. 

Son Güncelleme: 08.06.2018 16:51
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