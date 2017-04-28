Hyundai’nin Yeni B-SUV’u Kona’dan ilk esintiler.

Hyundai, önümüzdeki aylarda dünya prömiyerini yapacağı yeni SUV modeli Kona'nın ilk çizimlerini paylaştı. Başlı başına yepyeni bir model olan Kona, Hyundai'nin yeni tasarım kimliğini devam ettirirken, aynı zamanda ilerici karakterini de küçük SUV segmentinde eşsiz bir şekilde vurguluyor.

Hyundai’nin yeni bir aile kimliği olan basamaklı ızgara, yeni araçta da karşımıza çıkarken, etkileyici ve güçlü yapısıyla segmentine farklı bir bakış açısı ve alternatif getiriyor. Yeni nesil ikiz tip far, LED farların üstünde konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları ile görsel etkiyi arttırıyor.

Yeni Kona, kompakt SUV segmenti için yeni standartlar belirleyecek. Çevik sürüş dinamikleri, müşteriler için daha iyi bir sürüş deneyimi sunarken ayrıca sürüş konforuna önem veren sürücüler için de daha iyi bir görüş açısı sunuluyor.

Hyundai Kona, markanın B-SUV segmentine doğru, cesur bir hamlesini olarak nitelendiriliyor. Adını Hawaii'deki popüler tatil merkezi Kona’dan alan araç, aynı zamanda bölgenin yaşam biçimi özelliklerinin bir çoğunu yansıtıyor. Hyundai bu yeni modeli ile, crossover ve SUV modellerini genişleterek, tüm ihtiyaçlara anında cevap verebiliyor. Hyundai, Kona’nın yanı sıra Creta, Tucson, Santa Fe ve Vera Cruz gibi oyuncularıyla, dünya üzerindeki bir çok SUV pazarında etkin rol oynamaya devam ediyor.

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi hakkında

Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla ilk olarak 1990 yılında Kibar Holding’in Türkiye distribütörü olmasıyla tanıştı. Hyundai, kısa bir süre içinde önemli bir başarıya ulaştığı Türkiye pazarının yüksek potansiyelini ve Avrupa’ya yakın olan konumunu göz önüne alarak denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezini Türkiye’de kurma kararı aldı. İzmit’te, 25 Eylül 1995’te temeli atılan ve rekor bir sürede tamamlanıp 1997 yılının Temmuz ayında seri üretime başlayan Hyundai Assan Fabrikası, 20 Eylül 1997’de gerçekleştirilen törenle açıldı. 2016 yılı itibarıyla şu an yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor. Hyundai Assan İzmit Fabrikası, başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm bölge için üretilip ihraç edilen A segmentindeki i10 ve B segmentindeki i20 modeliyle Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde araç üreten Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda saatte ortalama 39 araç üretilmekte ve günlük toplam üretim yaklaşık 838 adedi bulmaktadır.