Hyundai’nin SUV Çıkarması: NEXO, Santa Fe ve KONA electric

Hyundai, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni modelleriyle şov yapmaya hazırlanıyor. Ağırlıklı olarak KONA Electric, NEXO ve Santa Fe gibi SUV modellerle ziyaretçilerin karşısına çıkacak olan Hyundai, aynı zamanda yepyeni bir konsepte de standında yer verecek. Yeni konsept otomobil, ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkarken aynı zamanda KONA’nın elektrikli versiyonunun dünya prömiyerine de imza atılacak.

Yeni modellerin yanı sıra ziyaretçilerine yeni IoT kokpitini de gösterecek olan Hyundai, ses tanıma, Yapay Zeka (AI) ve Sürücü Stres Algılaması gibi birçok yeni teknolojiyi paylaşmış olacak.

Hyundai, sponsoru olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak hazırladığı i10, i20, i30 ve Tucson Special Edition Go versiyonlarıyla da fuara renk katacak.

Hyundai basın konferansı, 06 Mart Salı günü saat 10:15’de (CET) birinci salondaki standında gerçekleşecek.