Hyundai’den Mayıs Ayına Özel, Beş Bin TL’ye Varan Avantajlı Fiyatlar.

Hyundai tarafından sunulan avantajlı fırsatlara göre, Mayıs ayında yeni araç alacaklar, öncelikli olarak birden fazla fırsatı bir arada yakalamış olacaklar. Hyundai’nin C segmentindeki yeni oyuncusu i30, ayda 1.030 TL taksitle ve özel kredi seçenekleriyle satın alınabiliyor.

SUV-C segmentinin iddialı modeli Tucson ise, 50.000 TL için 36 ay vadede yüzde 0.99 faizle veya 5 bin TL’ye varan indirimle satın alınabiliyor. Accent Blue modeli 3.500 TL indirim veya 40 bin TL kredi 36 ay vade yüzde 0.99 faizle tercih edilebiliyor. Daha büyük bagaj ve konfor isteyen müşteriler ise Elantra modelini de 4.100 TL’ye varan indirim veya 45.000 TL, 36 ay yüzde 0.99 faiz oranlı kredi seçeneğiyle satın alabiliyorlar.





Hyundai Assan Otomotiv Sanayi hakkında

Türk tüketicisi, Hyundai markasıyla ilk olarak 1990 yılında Kibar Holding’in Türkiye distribütörü olmasıyla tanıştı. Hyundai, kısa bir süre içinde önemli bir başarıya ulaştığı Türkiye pazarının yüksek potansiyelini ve Avrupa’ya yakın olan konumunu göz önüne alarak denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezini Türkiye’de kurma kararı aldı. İzmit’te, 25 Eylül 1995’te temeli atılan ve rekor bir sürede tamamlanıp 1997 yılının Temmuz ayında seri üretime başlayan Hyundai Assan Fabrikası, 20 Eylül 1997’de gerçekleştirilen törenle açıldı. 2016 yılı itibarıyla şu an yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesi bulunuyor. Hyundai Assan İzmit Fabrikası, başta Türkiye ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm bölge için üretilip ihraç edilen A segmentindeki i10 ve B segmentindeki i20 modeliyle Hyundai Motor Company’nin Avrupa’ya açılan kapısı olarak büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde araç üreten Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda saatte ortalama 39 araç üretilmekte ve günlük toplam üretim yaklaşık 838 adedi bulmaktadır.

Hyundai, Mayıs ayına özel olarak hazırladığı ve müşteriler tarafından beklenilen ayrıcalıklarını sunmaya başladı. Her zaman müşteri memnuniyetini birinci sırada tutan Hyundai, müşterileri için düşük faizli kredi oranlarıyla beraber yepyeni avantajlar sunmaya da devam ediyor. Hyundai, yeni araç alacaklar için sınırları zorlarken bu amaçla çok düşük faizlerle birlikte sunduğu nakit indirimleriyle de herkesi Hyundai sahibi yapmaya davet ediyor.