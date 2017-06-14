Hyundai’den Aktif Yaşam Tarzını Benimseyenler için Yepyeni Bir Otomobil: KONA.

Hyundai, 2001'de Avrupa’da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapmış ve 16 yıllık süre içerisinde model gamına eklenen diğer ürünlerle de çıkışını sürekli olarak sürdürmüştü. Hyundai, Avrupa'da 1.4 milyondan fazla SUV satarak önemli bir başarı elde ederken aynı zamanda SUV segmentinde de en fazla ürünü olan bir marka haline geldi. Hyundai'nin 2015 yılında piyasaya sunduğu yeni nesil Tucson ise 200.000'den fazla satış ile en hızlı satılan SUV olarak da önemli bir zafere imzasını attı. Tüm bu başarılarını şimdi yepyeni bir SUV modeliyle sürdürmek isteyen Hyundai, ürün gamını KONA ile zenginleştiriyor. Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere, erişilebilir bağlantıya ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV. Modern kentsel müşterilerin yaşam biçimlerini ifade eden ve tamamen Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, üstün motor teknolojisiyle de hem segmentine hem de otomotiv endüstrisine renk getirmeye hazırlanıyor. Hyundai KONA, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 30 yeni modelden biri. Tüm bu yeni modeller ile birlikte Hyundai’nin Avrupa'daki önde gelen Asyalı otomotiv markası olma yolundaki hedefi için oldukça önemli bir kilometre taşı.

Zarif ve Keskin Hatlar

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Yeni ikiz farlar ve LED farların üstünde konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Ayrılmış ön farlar, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA'nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan rafıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan entegre LED stop lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

Hyundai KONA, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan rafıyla) sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen KONA'nın iki renkli tavanı ve 10 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa zarif ve kaliteli bir his veren gösterge paneli dikkat çekiyor. Bu göstergenin üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunurken, boyalı parçalar da teknolojik ve konforlu karakteri temsil ediyor.

Güç Üniteleri ve Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi

Hyundai KONA, en son teknoloji ürünü güç aktarma organları ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Başlangıç seviyesinden itibaren KONA’da sunulan motor seçeneklerinde son derece yüksek tork ve mükemmel yakıt verimliliği bulunuyor. İki farklı turbo şarjlı, düşük hacimli benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, serinin en hızlı ve en keyifli versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor. Hyundai'nin kendi geliştirdiği 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ilk olarak yüksek güçlü 1.6-litre T-GDI versiyonda satışa sunulacak.

Head-up Ekran ve Bağlantı Seçenekleri

Hyundai, ilk kez küçük bir segmentte üst düzey konfor vaat eden head-up ekranı donanım listesine dahil ediyor. KONA'nın yeni ekran görüntüsü ve sürüş bilgileri direkt olarak sürücünün görüş hattına yansıtılıyor. Sınıfının üstünde bir parlaklık değeri sunan bu ekran sekiz inç boyutunda. En yoğun gün ışığında dahi görünürlüğünden ödün vermeyen bu ekran, aynı zamanda yoldaki uyarı levhalarını ve hız sınırını da ekrana yansıtarak sürücüyü dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. Dokunmatik ekranlı navigasyon, multi-medya ve bağlantı özelliklerini bütünleştirirken aynı zamanda hava, trafik, hız kameraları ve ilgi çekici noktalar gibi gerçek zamanlı olarak güncellenmiş bilgileri de LIVE Services adlı yedi yıllık ücretsiz abonelik ile sunuyor.

KONA'da bir diğer ilgi çekici özellik ise Display Audio. Araç içindekiler, akıllı telefonlarının içeriğini Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla sistemin ekranına aktarabiliyor. Bu özellik sayesinde telefonun dahili navigasyon özellikleri kullanıp telefon görüşmeleri yapılabiliyor, mesajlar dikte edilebiliyor veya en sevilen müzikmer çalınabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğiyle de akıllı telefonlar için son derece pratik bir kullanım imkanı sunuluyor.

En Yeni Güvenlik Özellikleri ve Yüksek Mukavemetli Çelik Gövde

Hyundai KONA, aktif bireysel yaşam tarzlarına sahip kişiler için tasarlanırken ayrıca yolcuları da ciddi şekilde önemsiyor. Güvenlik özellikleri arasında Hyundai’nin Yaya Algılama, Kör Nokta Algılama, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Şeritte Kalma Yardımcısı, Sürücü Yorgunluk Tespit, Statik Dönüş Farları ve Otamatik Acil Fren Destek Sistemi yer alıyor.

Hyundai, kendi çeliğini üreterek ürünlerinde kullanan tek otomobil üreticisi konumunda. Bu sebeple Hyundai KONA, diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi, dinamik sürüş keyfi, yüksek performans ve maksimum güvenlik adına ultra güçlü fakat hafif bir gövde ile üretiliyor. Hem güvenlik hem de maksimum sürüş keyfi için geliştirilen otomobilde ultra mukavemetli paslanmaz çelik, sıcak presleme ve 115 metre uzunluğunda yapısal yapıştırıcı kullanılıyor.