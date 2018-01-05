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Hyundai, Yeni Yılı Sıfır Faiz Kampanyası İle Karşıladı”

Hyundai Assan, Ocak ayında sıfır faiz kampanyası ve peşin alımlarda nakit indirimleri sunuyor.

Hyundai, Yeni Yılı Sıfır Faiz Kampanyası İle Karşıladı”

Hyundai Assan, Ocak ayında sıfır faiz kampanyası ve peşin alımlarda nakit indirimleri sunuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 13:36
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Hyundai, Yeni Yılı Sıfır Faiz Kampanyası İle Karşıladı”

Hyundai, 31 Ocak tarihine kadar geçerli yeni yıl kampanyası kapsamında, 61.500 TL’den başlayan fiyatlar ve 5.000 TL’ye varan indirimler sunuyor. Son yıllarda Türk tüketicisi tarafından beğeniyle karşılanan Hyundai i10 ve i20, Ocak ayında 0 faiz kampanyasıyla satışa sunuluyor. 2018 model i10, 12.000 TL 12 ay, i20 ise 12 ay 20.000 TL kredi için sıfır faizle veya 2.500 TL (i20) nakit desteğiyle alınabiliyor.

Daha fazla kullanım alanı isteyenler için öne çıkan i30 ise 50.000 TL 24 ay kredi kullanımına 0.99 faiz oranıyla satılıyor. Teknolojisi, tasarımı ve konforuyla öne çıkan IONIQ Hybrid, Elantra ve Tucson da ise 50.000 TL 24 ay 0.99 faizle satışa sunuluyor.

Hyundai, kredi kullanmayıp indirim isteyen müşterilerine Elantra’da 5.000 TL, Tucson da ise 4.000 TL nakit indirimi yapıyor.

Hyundai’nin yeni modellerini test etmek ve ürünlerle ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler kendilerine en yakın Hyundai Yetkili Satıcısını veya www.hyundai.com.tr adresini ziyaret edebilirler.

Basın Bülteni

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