Hyundai, Yeni i30 ve IONIQ ile İstanbul Otomobil Fuarı'na hazır

Hyundai’nin Avrupa’da en çok satılan modeli i30, standın en önemli isimlerinden biri olacak. Baştan aşağıya yenilenen tasarımı, üstün teknolojisi ve sunduğu maksimum güvenliğiyle markanın C segmentindeki modern premium DNA’sını en iyi şekilde yansıtacak. Yeni i30, tüm özellikleriyle bir üst segmentteki araçlardan beklenenleri bile rahatlıkla karşılayabileceğini gözler önüne seriyor.

Hyundai i30'un kabini en az dış tasarımı kadar iddialı. İlk bakışta bile otomobilin daha etkili ve daha modern bir yapıya büründüğünü anlamak zor olmuyor. Önceki modele göre daha şık bir izlenim sunan Yeni i30, ferahlık hissi veren yatay düzeniyle de oldukça temiz ve sezgisel bir iç mekana sahip.



Yüksek kaliteli iç malzemeler, sade ve sofistike atmosferi şık bir biçimde kombine ediyor. Hyundai, Yeni i30’da verimliliği ve düşük yakıt tüketimini geliştirmek için düşük hacimli turboşarjlı motorlara yer veriyor. İki adet yeni nesil benzinli motor (1.4 MPi- 1.4 T-GDI) ve bir adet de 1.6 litre turbo dizel üniteyle sunulan otomobil, tüketimi yüzde 20’ye kadar düşürebilen ve aynı zamanda yüzde 10 performans avantajı sunabilen 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor.



İstanbul Otomobil Fuarı ile satışa sunulacak olan i30‘u eşzamanlı olarak IONIQ modeli takip ediyor. Yenilikçi IONIQ ise teknolojik özellikleri ve hibrit motoruyla marka adına yepyeni bir dönemi başlatıyor. Hyundai IONIQ, segmentinin sınırlarını zorlayan tüm özellikleriyle hibrit pazarına yeni bir soluk getirecek ve aynı şekilde Türk tüketicisinden büyük bir ilgi görecek. Geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış açısı getiren IONIQ, hibrid sınıfına üstün bir yakıt ekonomisi sunacak. IONIQ, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor.



Hyundai’nin fuardaki performans kokan yeni konsepti ise “N Zone” olacak. Bu özel bölümde, geçtiğimiz hafta Tour De Corse Fransa Rallisi’nin kazanan Hyundai i20 Coupe WRC ve 200 beygirden fazla gücüyle hızlı babalara hitap eden Elantra Sport Turbo sahne alacak. Her iki otomobil performans tutkunlarının beğenisine sunulurken aynı zamanda özel yarış simülasyonuyla da ralli etabı deneyimi yaşanacak.

Yeni donanım paketleriyle satışa sunulan i10 ve i20, şık ve sportif görünümüyle ailelerin ilgisini çeken Elantra ve tüm ihtiyaçlara cevap veren güçlü Tucson da Hyundai standının diğer üyeleri olacak.