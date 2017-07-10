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Hyundai Yeni i30, Beş Yıldızla Sınıfının En Güvenlisi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:41
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Hyundai’nin geçtiğimiz Nisan ayında satışa sunduğu Yeni i30 modeli, zorlu Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik açısından büyük bir zafere imzasını attı. Yeni i30, segmentinde bu başarıyı elde eden ilk otomobil olarak da öne çıkıyor.

Hyundai Yeni i30, Beş Yıldızla Sınıfının En Güvenlisi.
Hyundai’nin Avrupa pazarındaki iddiasını artıran en önemli model olarak öne çıkan i30, gelişmiş teknik özellikleri, estetik dış tasarımı ve iddalı motor seçenekleriyle Nisan ayında ülkemize satışa sunulmuş ve segmentine farklı bir bakış açısı olarak renk getirmişti. Hyundai i30, Mayıs ayında aldığı IF Design Yılın Tasarımı ödülünün ardından bu kez de güvenlik alanında son derece önemli bir başarı elde etti.

Hyundai i30, bağımsız araç değerlendirme organizasyonu Euro NCAP'ten aldığı maksimum değer olan 5 yıldızla birlikte, markanın gelişmiş güvenlik teknolojilerini ve özelliklerini de vurgulamış oldu. Yeni nesil i30, yetişkinler, çocuk yolcular, yaya ve güvenlik donanımları/yardımcıları kategorilerinde en yüksek skoru elde ederek, kendi segmentinde en güvenli ve en donanımlı araçlardan biri olduğunu kanıtladı.

Hyundai Avrupa Operasyon Sorumlusu Thomas A. Schmid, "Euro NCAP'in i30 modelimize vermiş olduğu 5 yıldız, müşterilerimiz için en son güvenlik ve teknolojiye dayalı çözümler sunmak için gösterdiğimiz çabaları kanıtlıyor. Zorlaştırılan kurallara rağmen, çarpışma testlerinden bu skoru elde etmek bizim için son derece önemli. Ayrıca bu segmentteki 5 yıldızı alan ilk otomobil üreticisi olmaktan da gurur duyuyoruz. Optimum standart emniyet paketi ile Yeni i30, en yüksek müşteri beklentilerini karşılıyor” dedi.



Yeni Nesil i30’da oldukça kapsamlı bir güvenlik donanımı bulunuyor. Avrupa güvenlik standartlarına uygun olarak üretilen i30, “Ön Çarpışma Uyarı Sistemi ve Yaya Algılama, Gelişmiş Akıllı Hız Kontrolü, Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Şerit Takip Destek Sistemi, Otomatik Acil Fren Destek Sistemi (AEB) gibi bir çok güvenlik donanımı bünyesinde barındırıyor. Tüm bu sistemler, çarpışma testlerinde alınan yüksek sonuca oldukça katkıda bulunuyor.

Sonuçlara göre Hyundai i30, Yetişkin Yolcu’da yüzde 88, Çocuk Yolcu’da yüzde 84, Yaya’da 64, Güvenlik Donanımları’nda da yüzde 68 maksimum koruma sağlıyor. Avrupa'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen Yeni Nesil i30, Hyundai’nin bölgedeki DNA otomobili konumunda.
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