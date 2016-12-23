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Hyundai, satış sonrası hizmetlerinde teknolojiyi kullanıyor

23 Aralık 2016 Cuma 16:23
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Hyundai, satış sonrası hizmetlerinde teknoloiji ve dijital dünyanın faydalarından müşterilerini yararlandırmaya devam ediyor. Hyundai Mobil Servis uygulaması, Dijital Servis Randevusu ve Blue E-Bülten sunulan ayrıcalıklardan bazıları.

Hyundai, satış sonrası hizmetlerinde teknolojiyi kullanıyor
Dünyanın en hızlı gelişen otomotiv markalarından Hyundai, 2016 yılında adından sıkça söz ettiren Hyundai Mobil Servis anlayışına 2017 yılında da devam edecek. Markanın mevcut hizmetleri arasında yer alan online avantajlar sayesinde Hyundai sahipleri araçlarının onarımlarını, servis kayıt ve işlem süreçlerini dijital ortamda takip ederek aynı zamanda zaman kaybetmeden randevu alabiliyorlar.

Geliştirilen Servis Otomasyon Programı’nı tüm bayi ağında hayata geçirerek otomotiv sektöründe bir ilki gerçekleştiren Hyundai, Hyundai sahiplerinin gerçek zamanlı olarak araçlarının onarım durumunu takip edebilmelerine, tablet bilgisayarlar ve kiosklar aracılığıyla daha hızlı ve şeffaf bir servis hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor. Servis Otomasyon Programı ile Hyundai, tüm servis süreçlerin etkin bir şekilde kontrolünü ve takibini dijital ortamda sağlayarak, Müşteri Memnuniyeti ve İlk Seferde Doğru Onarım hedeflerine ulaşmayı da hedefliyor.

Hyundai ayrıca araç sahipleri ve potansiyel Hyundai müşterilerinin servis ağı, kullanım kılavuzları ve çağrı merkezine her zaman ve her yerden kolayca erişimine olanak sağlamak amacıyla geliştirilen ve tamamen ücretsiz bir servis uygulaması olan “Hyundai Mobil Servis Uygulaması” ile de öne çıkıyor. Bu sistem Android yada iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlara indirilebiliyor.

Ayrıca Hyundai Yetkili Servislerini ziyaret etmeden önce randevularını Hyundai Web Sitesi, bayi web sitesi yada Hyundai Mobil Servis Uygulaması üzerinden alan araç sahipleri, mekanik işçilik ücretlerinde yüzde 10 indirim kazanma fırsatı elde ediyorlar.

Satış ve servis hizmetleri açısından degerlendirilen Hyundai Yetkili Servisleri müşteri memnuniyeti puanları, Hyundai’nin müşterilerine karşı şeffaf yaklaşımı ile bayi web sitesinden yayınlamaya başladı. Bu yeni uygulama ile Hyundai müşterileri, memnuniyet yıldızlarına bakıp servisler hakkında karar verebilecek. Hyundai ayrıca satış ve satış sonrası güncel konuların yer aldığı üç ayda bir yayınladığı bülteni, web sitesinde de paylaşmaya devam ediyor.

Satış sonrasındaki hizmetlerle ilgili olarak Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “ 2016 yılında ağırlık verdiğimiz satış sonrası hizmetlerimize 2017 yılında çok daha etkili şekilde devam edeceğiz. Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve bizler teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak mobil çözümler üretmeye devam edeceğiz. Müşteri memnuniyetindeki başarımız ve iddiamız her yıl zirveyi zorlamaya devam edecek” dedi.
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