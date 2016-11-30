Hyundai IONIQ’ten Euro NCAP Zaferi: Beş Yıldız

Hyundai, yenilenen kuralları ve ağırlaştırılan test süreçleriyle markaların korkulu rüyası haline gelen Euro NCAP testlerinden maksimum değer olan beş yıldızı alarak büyük bir başarı elde etti. Hyundai’nin tamamen yeni bir modeli olan IONIQ, testler esnasında başarılı sonuçlar elde ederken yetişkinler, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik sistemleri gibi dört kategoride de en üst sıralarda yer aldı.

Hyundai Motor Avrupa Başkan Yardımcısı Thomas Schmid, "IONIQ modelimiz için Euro NCAP'ten gelen beş yıldız derecelendirmesi, Hyundai’nin teknolojisinin hangi seviyede olduğunun altını çiziyor. Segmentindeki en güvenli otomobillerden biri haline gelen ve müşterilerine güvenli erişilebilir bir seçenek sunan Hyundai IONIQ, tüm versiyonlarında son teknoloji ürünü aktif güvenlik özelliklerini standart olarak sunuyor" dedi.

Segmentinin en güvenilir modellerinden biri olan IONIQ, üst düzey güvenlik donanımları sunuyor. Radarlar ve kamera sensörleriyle sürücüyü sesli ve görsel olarak uyaran ve gerektiği durumlarda da otomatik olarak devreye giren Acil Fren Sistemi (AEB), Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW), Aktif Şerit Takip Asistanı (LKA) ve Akıllı Hız Kontrol Sistemi (SCCS) yeni otomobilin standart donanımlarından bazılarını oluşturuyor.

Euro NCAP tarafından test edilen tüm bu teknolojilerin yanı sıra IONIQ, Kör Nokta Algılama ve Arka Çapraz Trafik Uyarısı gibi sistemler de sunuyor.

Bu sistemler, hareket halindeyken fark edilmeyen ve çarpışmaya neden olabilecek çevredeki diğer araç, yolcu veya nesneleri sürücüye uyarıyor.

Pasif güvenlik açısından da güvenilirliğini kanıtlayan otomobil, hafif ve sağlam bir gövdeye sahip. IONIQ serisinin tamamı yüzde 53 geliştirilmiş yüksek mukavemetli çelikle üretiliyor. Bu sağlam gövde sayesinde olası çarpışma durumunda hasarlar en aza indirgeniyor. Aynı zamanda yüksek mukavemetli fiber takviyeli arka tampon da aracı güçlü ve dayanıklı hale getiren bir diğer etken. IONIQ'in kabinindeyse sürücü diz hava yastığı da dahil olmak üzere toplam yedi hava yastığı bulunuyor. Bu özellik, Euro NCAP test sonuçlarından beş yıldız alınmasında oldukça etkili bir rol oynadı.

Hyundai bu teknolojik modelle birlikte dünyada ilk kez üç farklı motor tipini tek bir gövdede buluşturarak satışa sunuyor. Hyundai IONIQ isteğe bağlı olarak tamamen elektrikli, hybrid ve plug-in hybrid olarak tercih edilebiliyor. Hyundai IONIQ’in 2017 yılında Türkiye’ye de gelmesi planlanıyor.