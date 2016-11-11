Hyundai i20’nin Dizel versiyonuna Elite donanım seviyesi

Hyundai, IF Design, Red Dot Design ve Auto Bild Golden Steering gibi uluslararası bir çok tasarım ödülüne sahip başarılı oyuncusu i20 modelinin dizel versiyonunu yeni bir donanım seviyesiyle satışa sunmaya başladı.

Lanse edildiği 2014 yılından bu yana sadece Jump ve Style donanımıyla satışa sunulan 1.4 litre dizel motor seçeneği, artık Elite donanım seviyesiyle de satın alınabilecek. Türk tüketiciler tarafından çok beğenilen ve satın alım sürecinde etkili rol oynayan dijital klima, geri görüş kamerası, otomatik kararan dikiz aynası ve yağmur sensörü gibi üst düzey özellikleri içeren Smart Paket ile Panoramik Cam Tavan seçeneklerinin de bir arada sunulduğu i20 Elite 1.4 CRDi modeli 65.100 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Türkiye pazarında her geçen gün önemi artan dizel motorlar, B-segmentinde de oldukça önemli bir rol oynuyor. Düşük emisyonlu dizel motorlarını günden güne geliştirerek yeni ve kaliteli ürünlerinde kullanan Hyundai, aynı zamanda maksimum yakıt ekonomisini de beraberinde getiriyor.

90 beygirlik 1.4-litrelik CRDI ünite, minimize edilmiş emisyon değeriyle de çevreci bir tutum sergiliyor. 90 beygir güç üretebilen dizel motor, 240 Nm ile segmentinin en iyilerinden bir tork değerine sahip. Ekonomik dizel motor sadece altı ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Performansı tatminkar olan dizel motor, yakıt tüketiminde de yaklaşık yüzde 10 civarında azalmayla ortalama olarak 3.9 lt’ye ulaşıyor.

Hyundai Assan, 2014 yılından bu yana Yeni i20 modelinden 42 bin adetten fazla satış yaptı. 2016 yılının 10 aylık sürecinde benzinli seçeneklerde de müşterilerin ilk tercihi olan Yeni i20, bu versiyonda liderliğini sürdürüyor.