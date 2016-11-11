banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

Hyundai i20’nin Dizel versiyonuna Elite donanım seviyesi

11 Kasım 2016 Cuma 11:15
Bu haber 695 kez okundu

Hyundai, B segmentindeki başarılı oyuncusu i20’nin dizel seçeneğine yepyeni bir donanım seviyesi daha ekledi. Mevcut donanımların üzerine gelen daha yüksek seviyedeki Elite seçeneğiyle i20 dizel çok daha keyifli ve konforlu.

Hyundai i20'nin Dizel versiyonuna Elite donanım seviyesi
Hyundai, IF Design, Red Dot Design ve Auto Bild Golden Steering gibi uluslararası bir çok tasarım ödülüne sahip başarılı oyuncusu i20 modelinin dizel versiyonunu yeni bir donanım seviyesiyle satışa sunmaya başladı.

Lanse edildiği 2014 yılından bu yana sadece Jump ve Style donanımıyla satışa sunulan 1.4 litre dizel motor seçeneği, artık Elite donanım seviyesiyle de satın alınabilecek. Türk tüketiciler tarafından çok beğenilen ve satın alım sürecinde etkili rol oynayan dijital klima, geri görüş kamerası, otomatik kararan dikiz aynası ve yağmur sensörü gibi üst düzey özellikleri içeren Smart Paket ile Panoramik Cam Tavan seçeneklerinin de bir arada sunulduğu i20 Elite 1.4 CRDi modeli 65.100 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Türkiye pazarında her geçen gün önemi artan dizel motorlar, B-segmentinde de oldukça önemli bir rol oynuyor. Düşük emisyonlu dizel motorlarını günden güne geliştirerek yeni ve kaliteli ürünlerinde kullanan Hyundai, aynı zamanda maksimum yakıt ekonomisini de beraberinde getiriyor.

90 beygirlik 1.4-litrelik CRDI ünite, minimize edilmiş emisyon değeriyle de çevreci bir tutum sergiliyor. 90 beygir güç üretebilen dizel motor, 240 Nm ile segmentinin en iyilerinden bir tork değerine sahip. Ekonomik dizel motor sadece altı ileri manuel şanzımanla sunuluyor. Performansı tatminkar olan dizel motor, yakıt tüketiminde de yaklaşık yüzde 10 civarında azalmayla ortalama olarak 3.9 lt’ye ulaşıyor.

Hyundai Assan, 2014 yılından bu yana Yeni i20 modelinden 42 bin adetten fazla satış yaptı. 2016 yılının 10 aylık sürecinde benzinli seçeneklerde de müşterilerin ilk tercihi olan Yeni i20, bu versiyonda liderliğini sürdürüyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.