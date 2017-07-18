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Hyundai Assan’a Bir Müşteri Memnuniyeti Ödülü Daha.

18 Temmuz 2017 Salı 16:39
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Son yıllarda satış sonrasında geliştirdiği şeffaf, güvenilir ve hızlı servis programlarıyla müşterisini en çok memnun eden markalardan biri olan Hyundai Assan’a bir önemli ödül daha geldi. Tüm dünyadaki Hyundai satış ve servis ağı arasından birinci olan Hyundai Assan, bu ödülü son beş yıldır üst üste kazanıyor.

Hyundai Assan'a Bir Müşteri Memnuniyeti Ödülü Daha.
Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Güney Kore, Seul’de tüm Hyundai distribütörlerinin katıldığı 2017 Global Müşteri Memnuniyeti Semineri, 4 – 6 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Geleceğin satış sonrası servis trendi ve müşteri beklentileri konularının değerlendirildiği seminerde beklentileri karşılayan, dijital dünyaya uyumlu, kaliteli ve güvenilir hizmet verilmesi konuları ele alındı.  

Hyundai Assan, son beş yılda olduğu gibi 2017 yılında da Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Bağlılığı konularında HMC Kıdemli Başkan Yardımcısı ve COO’su Byung Kwon Rhim tarafından ödüllendirildi. Hyundai Assan, bu ödül ile geliştirdiği ve uyguladığı servis programlarıyla müşterisini en çok memnun eden marka olma iddasını bir kez daha kanıtladı.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, kazanılan ödüller ile ilgili olarak ”Yirminci üretim yılımızı kutladığımız bu yıl, satış sonrası müşteri memnuniyeti gibi çok önemli bir kategoride başarılı sonuçlar almak bizleri son derece mutlu etti. Çünkü müşteri memnuniyeti indeksi, markaların sektörlerinde etkin bir şekilde varoluş süresini belirleyecek en önemli göstergedir. Bu çerçevede, müşterilerimizin beklentilerini, trend ve isteklerini bayi ağımızla çok iyi analiz ediyor ve hızlıca aksiyonlar alıyoruz. Bu tip ödülleri almak son derece önemli ve gurur verici. Yeni program ve projeleri hızlı bir şekilde müşterilerimizin hizmetine sunmaya da devam edeceğiz ’’ dedi.
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