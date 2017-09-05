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Hyundai Assan, Kurban Bayramı’nda da Takipçilerini Mutlu Etti.

05 Eylül 2017 Salı 12:05
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Hyundai Assan, Kurban Bayramı tatilini daha heyecanlı hale getirmek için, sosyal medya hesaplarından #bayramdahyundaimolsa adıyla bir yarışma yaptı. Yarışmayı kazanan 20 takipçiye, bayram süresince test edecekleri 20 Hyundai modeli özel bir etkinlikle teslim edildi.

Hyundai Assan, Kurban Bayramı'nda da Takipçilerini Mutlu Etti.
Hyundai Assan, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da takipçilerine özel bir yarışma düzenledi. #bayramdahyundaimolsa hashtag’iyle yarışmaya katılarak, en yaratıcı hayallerini ve arzularını paylaşan şanslı 20 kişi, i20, i30, Accent Blue, Elantra, IONIQ Hybrid ve Tucson modelleriyle bayram tatilini geçirecek.

29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Hyundai modelleriyle diledikleri gibi seyahat edecek olan takipçiler, araçlarını Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ve Satış Direktörü Jaewook Oh’tan teslim aldılar.


Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker konuyla ilgili olarak, “Yirminci yılımızı kutladığımız 2017 yılında, müşterilerimizi sevindirecek projeler üretmekten dolayı çok mutluyuz. En son teknoloji ışığında üretilmiş modellerimizin kalitesi ve konforu, eminim ki tatil boyunca farkını hissettirecek. Amacımız, Türkiye’nin en sevilen otomobil markası olmak. Bu yöndeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek”.
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