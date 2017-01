Hyundai Assan, Kore Gazileri’ne anlamlı ziyaret

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Pazarlama ve Satış Direktörü Jaewook Oh ve diğer yöneticiler, geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik’te şubesi bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şeref madalyalı Kıbrıs ve Kore Gazileri’yle bir araya geldi. Özellikle Kore Savaşı’nda bulunan gazilerimizle oldukça duygusal anların yaşandığı ziyarette, Hyundai Assan’ın Koreli yöneticileri bir kez daha Türkiye ve Türk halkının yanında olduğunu göstermiş oldu.

Hyundai Assan Pazarlama ve Satış Direktörü Jaewook Oh, ziyaret sırasında, “Hyundai olarak, Kore’nin kadim dostu Türkiye’nin her zaman yanındayız. 1950-1953 yılları arasında yaşadığımız savaşta bizlere yardım eli uzatan ve ülkemizin en zor anında yanımızda olan şerefli Türk ordusuna bir kez daha sonsuz saygılarımızı sunuyoruz. Ayrıca bizimle birlikte kol kola savaşan gazilerimizi de asla unutmadık ve hiç bir zaman unutmayacağız. Gazilerimizi daha ferah bir hayata kavuşturmak için her türlü konuda olağanüstü çalışma ve çaba gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ni sık sık ziyaret etmek ve kendilerine katkıda bulunmak bizim için bir onurdur” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İstanbul Pendik Şubesi Başkanı Sefa Altunparlar ise, “Türk askerleri, Kore’de sadece kahramanlıklarıyla değil aynı zamanda yerel halkla kurdukları dostluk ve sosyal bağlarla da kendilerini gösterdiler. Kahraman askerlerimiz savaş zamanında büyük sıkıntılar ve açlık çekmelerine rağmen, günlük kumanyalarını sivillerle paylaştı. Ayrıca savaş meydanlarından topladığı çocuklar için hizmete açtığı “Ankara Okulu” ile çocukların düzenli eğitim almalarını sağladı. Mehmetçik, üç yıl süren savaş sırasında, şerefi, şefkati ve onuruyla 1000’e yakın şehit vererek Kore topraklarında şanlı ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı. Hepsini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Hyundai ise bu dostluğun bir simgesi olarak, ülkemize yatırım yapıyor. Türk ekonomisine, sanayi sektörüne ve istihdama katkıda bulunuyor. Bu örnek davranışı ve tüm yatırımları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

1984 yılında kurulan Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden oluşan üyeleriyle faaliyetlerini tüm Türkiye’de sürdürürken toplumda, kurum ve kuruluşlarda gazilere gerekli saygı ve hürmeti sağlamayı amaçlıyor.