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HÜKÜMETTE YENİ YÜZLER, 6 BAKAN DEĞİŞTİ.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:17
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Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişiklikleri açıkladı. Buna göre, 6 Bakan değişirken, 5 Bakan'ın görev yerleri değişti. Hükümette yer alan yeni Bakanların isimleri şöyle: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba, Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan. Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu oldu. Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanlığına, Jülide Sarıeroğlu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na getirildi.

HÜKÜMETTE YENİ YÜZLER, 6 BAKAN DEĞİŞTİ.
ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümette yapılan değişiklikleri açıkladı.  

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından bir basın toplantısı yaptı. 

Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Yapılan değişikliklerle yeni kabine şu şekilde oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu 

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu 

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş 

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan



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