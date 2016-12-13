Hudut birliklerince 10 günde 11 bin kaçak yakalandı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri tarafından 1-11 Aralık arasında yapılan çalışmalarda Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 10 bin 314, yurt dışına çıkmaya çalışan bin 31 kişi yakalandı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, hudut birlikleri "Hudut Namustur" anlayışıyla yasa dışı sınır geçişlerini engellemek için aralıksız görevine devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler 1-11 Aralık arasında yaptığı çalışmalarda, Suriye’den 10 bin 150, Irak’tan 106 ve İran’dan 58 kişi olmak üzere Türkiye’ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan toplam 10 bin 314 kişi yakalandı. Bu kişilerle birlikte 4 silah, 2 bin 148 mühimmat, 85 bin 970 paket kaçak sigara, bin 147 kilogram muhtelif gıda malzemesi, 108 litre kaçak akaryakıt ve 11 bin 638 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Suriye’ye 94, Irak’a 4, İran’a 18, Bulgaristan’a 20 ve Yunanistan’a 895 olmak üzere Türkiye’den yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan toplam bin 31 kişi yakalandı.

- Tunceli'de operasyon

Öte yandan Tunceli Jandarma Komutanlığınca, 9 Aralık'ta Nazimiye ilçesi Sarıyayla sınırları içerisinde Şehit Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk-44 operasyonu yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetinde bir sığınak içerisinde çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Haber Ajansı