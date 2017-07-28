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Huawei 2017 ilk yarı sonuçlarını açıkladı

28 Temmuz 2017 Cuma 14:11
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Huawei, 2017 ilk yarı yıl ticari faaliyet rakamlarını açıkladı. Huawei, bu yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 artışla 283.1 milyar CNY gelir elde etti. Şirketin faaliyet karı yüzde 11'di. Huawei, faaliyetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam etti ve 2017 yılının ilk yarısında üç iş grubunda da güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Şirketin şu anki ivmesini koruması ve yılı olumlu bir mali pozisyonda tamamlaması bekleniyor.

Huawei 2017 ilk yarı sonuçlarını açıkladı
Telekomunikasyon alanında Huawei, müşteri başarısı elde etmeye ve küresel operatörlerin tüm sektörlerde dijital dönüşüm sağlamasına yardımcı olmaya odaklanmayı sürdürüyor. Huawei’nin iş çözümleri, telekom operatörlerinin altyapı maliyetlerini baştan sona düşürmesine yardımcı oluyor. Şirket, 5G'de işbirliğine dayalı yenilikçilikte lider konumda. 4.5G'de yenilik yapmaya devam ediyor ve video, B2B ve nesnelerin internetinden (IoT) kaynaklı temel fırsatları yakalamayı sürdürüyor. Operatorler, Huawei'nin desteğiyle tamamen bulut ağları kuruyor ve mevcut ağlarının potansiyelini açığa çıkarıyor. Huawei ve operatörler ile değer odaklı büyüme yolunda ilerliyor.

Kurumsal iş alanında Huawei, açık, dirençli, esnek ve güvenli bilişim platformları oluşturmaya devam ediyor. Artan sayıda sektör lideri firmalar dijital dönüşüm için Huawei'yi seçtiler. Bilgi ve iletişim teknolojisindeki yeni gelişmeler endüstrilerin dijital dönüşümünü hızlandırırken, Huawei'nin bulut bilişim, tamamen bulut ağları, kurumsal çözümler, kablosuz, ,nesnelerin interneti, büyük veri, depolama ve sunucuları içeren yenilikçi ürün ve çözümleri, hükümet ,finans, elektrik, ulaşım, imalat ve özellikle güvenli şehir alanlarında yaygın bir kabul görüyor. Huawei, açık bir dijital ekosistem oluşturmak için , ticari işbirlikleri, açık kaynak toplulukları ve geliştirici platform alanlarındaki çaba ve yatırımlarına da hız verdi.

Huawei Tüketici İş Grubu, tüketicilerin gereksinimlerine sıkı sıkıya odaklanmayı sürdürdü. En tepedeki küresel ortaklarla çalışan Tüketici İş Grubu, küresel tüketicilere ilham verici bir deneyim sunan akıllı cihazların teminine olanak veren sayısal çağın anlamlı yeniliklerine odaklanmaktadır. HUAWEI Mate 9, HUAWEI P10, Honor 9 ve HUAWEI MateBook E/X/D gibi Huawei'nin amiral gemisi ürünleri, dünya çapındaki tüketiciler tarafından itibar gördü. Şirket, seçkin bir marka olarak dünyada bilinirlilik düzeylerinde artış yakaladı.

Huawei, açık bir ekosistem inşa etmeyi ve ortaklarıyla geleceği keşfetmeyi taahhüt ediyor. Şirket, müşterileri için değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için kanal stratejisine devam edecek ve bilgi ve ileteişim teknolojileri altyapısına odaklanacaktır.
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