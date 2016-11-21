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Horoz Bolloré Logistics’ten Afrika Multimodal Konsolidasyon Servisi

21 Kasım 2016 Pazartesi 12:43
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Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığında dünya çapında yaygın ve güvenilir hizmet sunan Horoz Bolloré Logistics, Afrika’ya özel ilk konsolidasyon servisi ile müşterilerinin karşısına çıktı.

Horoz Bolloré Logistics'ten Afrika Multimodal Konsolidasyon Servisi
Müşteri odaklı yaklaşımı ile yaygın uluslararası servis ağı sayesinde zamanında, uygun maliyetlerle, güvenilir ve hızlı çözümler üreten Horoz Bolloré Logistics, yenilikçi adımlar çerçevesinde Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk firmalarının karşısına yepyeni bir çözümle çıkıyor. Hayata geçirdiği “Multimodal Konsolidasyon Servisi” ile coğrafi anlamda zor koşullara sahip olan Afrika pazarının lojistikteki dezavantajlarını müşterileri için bertaraf eden firma, böylece ilgili pazarda en kısa sürede ve kaliteli taşımacılık anlayışıyla yoluna devam ediyor. Afrika’da işlettiği 16 limanla, demiryollarıyla, 6 bin araçlık filosu ve 281 deposuyla etkin çalışmalar yürüten Bolloré Group’un bölgedeki 50 yıllık köklü geçmişinin desteğiyle Horoz Bolloré Logistics, son dört yıldır kıtaya artan hacimle birlikte rotasını Afrika’ya çevirdi. Zorlu coğrafi yapısı ve altyapıdaki birtakım eksiklikleri nedeniyle Afrika’nın rahatlıkla fark yaratabileceği bir saha olmasından yola çıkan Horoz Bolloré Logistics, söz konusu pazarda müşterilerine zamanında ve kaliteli hizmet sunmak için yenilikçi adımlar atıyor. Geliştirilen yeni hizmet çerçevesinde kargolar, Türkiye genelinden kara yolu ile Fransa ve Belçika’ya, buradaki Antwerp ve Rouen aktarma merkezlerinden deniz yolu ile Afrika ülkelerine nakliye ediliyor. İç nakliyeler sırasında da güvenli teslimat ilkesi doğrultusunda hareket eden Horoz Bolloré Logistics, ortağı Bolloré Group'un iç koridorlarını kullanarak, bu alandaki avantajını da devreye sokuyor. Kara ve deniz yolunu kombine ederek oluşturulan yeni Multimodal Konsolidasyon Servisi sayesinde, ihracatçılara kapıdan kapıya en hızlı servis avantajının sunulması amaçlanıyor. Afrika kıtasının en güçlü lojistik yapılanmasına sahip olan Bolloré Group, 54 Afrika ülkesinin 46’sında faaliyet gösteriyor. 105 ülkede 601 ofis ve 21.000 çalısanı ile oluşturduğu güçlü “network”ün bir üyesi olarak üst düzey bilgili ve deneyimli profesyonellerden oluşan ekibiyle müşterilerinin özel lojistik çözüm taleplerine tek elden çözüm sunan Horoz Bolloré Logistics, 2017 yılında Afrika kıtasına yönelik yük hacmini daha da artırmayı hedefliyor. 
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