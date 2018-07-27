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Hopa’da TSO yönetimine yaban mersini (maviyemiş) tanıtıldı

Yaban Mersini Üreticisi Fatih Kiran Hopa TSO yönetimine Yaban Mersinini tanıttı.

Hopa’da TSO yönetimine yaban mersini (maviyemiş) tanıtıldı

Yaban Mersini Üreticisi Fatih Kiran Hopa TSO yönetimine Yaban Mersinini tanıttı.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:59
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Hopa’da TSO yönetimine yaban mersini (maviyemiş) tanıtıldı

Yaban mersini üreticisi Fatih Kıran Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı, Yönetim Kurulu üyesi Okan Poyraz, Şükrü Aydemir ve Hakan Arslan ile bir araya gelerek yaban mersinin faydaları hakkında bilgi verdi.
Kıran yaban mersinin Şeker hastalıkları üzerindeki etkisini, kansere karşı önemli bir direnç sağladığını, damarlar üzerindeki etkisini, gözle ilgili olarak gece görüşünü arttırıcılığını, retinayı güçlendirici olarak da kullanıldığını, idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi gösterdiğini, diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçası olduğunu, romatizma ağrılarını azalttırdığı, kan damarları tıkanmasını engellediğini, ağız içi yaraların iyileştirdiği ve bir sürü insan sağlığı yararına etkilerin çok olduğu saymakla bitmeyeceği bilgisini aktardı.
TOBB Genel Başkan M. Rifat.Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret edecek Hopa Meclisine başkana iletilmek üzere yaban mersininden elde edilen marmelat ve şurup takdim etti.
Oda adına teşekkürlerini sunan Akyürek, genel başkanı ziyaretlerinde hediyeleri takdim edeceklerini ifade etti. 
 

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