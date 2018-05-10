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Honda’nın yakışıklı ‘spor naked’ modeli CB250R Türkiye’de

Honda, ‘spor naked’ ailesinin en yeni üyesi olan CB250R’ı 22 bin 600 TL’ye Türkiye’de yollarla buluşturuyor. Hafif ve kıvrak gövdesiyle sürüş heyecanını zirvede yaşatmayı hedefleyen CB250R, şık tasarımı ile motosiklete yeni başlayacak olanlar için de en iddialı alternatif olarak öne çıkıyor.

Honda’nın yakışıklı ‘spor naked’ modeli CB250R Türkiye’de

Honda, ‘spor naked’ ailesinin en yeni üyesi olan CB250R’ı 22 bin 600 TL’ye Türkiye’de yollarla buluşturuyor. Hafif ve kıvrak gövdesiyle sürüş heyecanını zirvede yaşatmayı hedefleyen CB250R, şık tasarımı ile motosiklete yeni başlayacak olanlar için de en iddialı alternatif olarak öne çıkıyor.

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:54
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Honda’nın yakışıklı ‘spor naked’ modeli CB250R Türkiye’de

Honda’nın, motosiklet deneyiminde bir sonraki adımı atmak isteyen yeni sürücüler için şık bir ‘spor naked’ olarak geliştirdiği CB250R sahip olduğu teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor. Hafif “Neo Sports Café” tarzındaki CB250R, 250 cc hacimli su soğutmalı motoru, 6 ileri şanzımanı, tamamen yeni boru tipi ve preslenmiş çelik şasisi, 37 mm USD çatalı, 4 pistonlu Nissin ön frenleri ve 5 farklı seviyede ayarlanabilir amortisörleriyle rakiplerinden farklılaşıyor. Ayrıca tamamen LED ön aydınlatma, LCD ekranlı gösterge ve IMU tabanlı ABS başta olmak üzere pek çok teknolojik özellik de CB250R’ın standart donanımları arasında yer alıyor.

CB250R iddialı tasarımı ve yüksek malzeme kalitesi ile küçük hacimli motosikletler sınıfına tamamen yeni bir boyut kazandırırken daha büyük ağabeylerinde kullanıma sunulan premium özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Honda CB250R, hem 1000 hem de 125 cc'lik kardeşleriyle paylaştığı minimalist, yalın ve çıplak “Neo Sports Café” tasarım diliyle motosiklet tasarımında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Çok fonksiyonlu LCD gösterge paneli hız, devir, yakıt seviyesi ve vites konumu bilgilerini üst sıradaki ikaz lambalarıyla birlikte okunaklı bir şekilde sürücüye iletiyor. İkaz lambaları dâhil tam LED aydınlatma sadece kullanım kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kalite hissini de arttırıyor. Ön far üstte kısa ve altta uzun far olmak üzere iki bölümlü bir yapı sunarken, arka stop lambası da son dönemdeki Honda motosikletlerinde kullanılan ince yapıyı gözler önüne seriyor. 10,1 litre kapasiteli yakıt deposu özel tasarımlı bir kapağın altında gizlenirken depo dolum kapağı savaş uçaklarındakilere benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Alçak tasarlanan egzoz sistemi de çift çıkışlı egzoz ucuyla birlikte sağ tarafta konumlandırılıyor.

Boyutlarına karşın sadece 145 kg ağırlığında olan CB250R, preslenmiş ve boru tipi çelikten üretilen yeni şasisi ile hafiflik ve yüksek dayanımı bir arada sunuyor. Bunun getirisi olarak son derece dengeli ve geri bildirimi yüksek bir sürüş sağlayan CB250R’da 250 cc hacme sahip kompakt boyutlu dört supaplı su soğutmalı tek silindirli DOHC motor görev yapıyor. 9.000 d/d’da 20,3 kW maksimum güç üreten motor 8.000 d/d’da 23,3 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. 6 vitesli şanzımanının ideal ayarlanmış vites oranlarıyla ürettiği gücü arka tekere aktaran CB250R, tüm devir seviyelerinde ani hızlanma taleplerine hızlıca cevap verebiliyor. CB250R’da Kırmızı (Candy Chromosphere Red), Gümüş metalik (Mat Cryption Silver Metallic), Siyah (Black) olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor.

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