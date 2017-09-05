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Honda’nın elektrikli vizyonu hızla güçleniyor

05 Eylül 2017 Salı 11:56
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Honda, 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda elektrikli vizyonunun bir sonraki hamlesini açıklayacak. Avrupa pazarına yönelik ilk elektrikli aracı Urban EV Concept'in dünya prömiyerini Frankfurt’ta yapacak olan Honda, CR-V Hybrid Prototip ile ise en çok satan SUV’un Avrupa versiyonunu gözler önüne serecek. Yenilenen küçük sınıf Jazz modelinin yeni iç ve dış tasarımını ilk kez görücüye çıkartacak olan Honda, aynı zamanda Honda Civic Hatchback’in yeni dizel motorunu da yine fuarda lanse edecek.

Honda'nın elektrikli vizyonu hızla güçleniyor
Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda, 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nı, Avrupa otomobil ürün gamının elektrikle geleceğe hazırlanması planındaki sonraki adımları açıklamak için kullanacak. Markanın Frankfurt'taki odak noktasını gelecekteki seri üretim bir modelle ilgili önemli ipuçlarını bünyesinde barındıran Honda Urban EV Concept'in dünya prömiyeri olacak. Söz konusu dünya prömiyerinin yanı sıra, CR-V Hybrid Prototype ise yeni CR-V SUV’un Avrupa versiyonunu gözler önüne serecek.

Bunun dışında Honda’nın standında markanın küçük sınıftaki başarılı temsilcisi yeni nesil Jazz ve 10. nesil Civic Hatchback'in yeni dizel motoru da sergilenecek.

Honda Motor CEO’su Takahiro Hachigo, 12 Eylül 2017 Salı günü 13.20’de Salon 9, Stand B11’de gerçekleşecek olan Honda basın toplantısında Honda Urban EV Concept’i bizzat tanıtacak.
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