Honda’nın elektrikli vizyonu hızla güçleniyor

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Honda, 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nı, Avrupa otomobil ürün gamının elektrikle geleceğe hazırlanması planındaki sonraki adımları açıklamak için kullanacak. Markanın Frankfurt'taki odak noktasını gelecekteki seri üretim bir modelle ilgili önemli ipuçlarını bünyesinde barındıran Honda Urban EV Concept'in dünya prömiyeri olacak. Söz konusu dünya prömiyerinin yanı sıra, CR-V Hybrid Prototype ise yeni CR-V SUV’un Avrupa versiyonunu gözler önüne serecek.

Bunun dışında Honda’nın standında markanın küçük sınıftaki başarılı temsilcisi yeni nesil Jazz ve 10. nesil Civic Hatchback'in yeni dizel motoru da sergilenecek.

Honda Motor CEO’su Takahiro Hachigo, 12 Eylül 2017 Salı günü 13.20’de Salon 9, Stand B11’de gerçekleşecek olan Honda basın toplantısında Honda Urban EV Concept’i bizzat tanıtacak.