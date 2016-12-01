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Honda Türkiye ailesi büyüyor

01 Aralık 2016 Perşembe 12:12
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Ondokuz yıldır Türkiye’de Civic Sedan üretimi gerçekleştiren Honda Türkiye, Şekerpınar Fabrikası’nda ikinci vardiyaya geçmek için büyümeye gidiyor ve bünyesine 340 yeni çalışma arkadaşı daha katıyor.

Honda Türkiye ailesi büyüyor
İlk Civic modelini 1997 yılında Şekerpınar’daki fabrikasında üretmeye başlayan Honda Türkiye, yenilenen Civic Sedan ile vites yükseltmeyi sürdürüyor. Gerek iç pazar gerekse ihracat taleplerindeki artış ile birlikte Honda Türkiye A.Ş. ilk etapta üretim adedini 35 bin adede, devamında da 50 bin adede çıkarmayı hedefliyor. Yeni modelin devreye girmesinden önce 770 kişilik çalışan sayısını artıran Honda Türkiye, hızla 940 kişiye ulaştı. İkinci vardiya için çalışmaları sürdürülüyor ve kısa süre içerisinde istihdam edilecek 340 yeni çalışan ile bin 280 çalışana ulaşılacak.


Alımlar sürüyor

Üretim hatlarındaki çalışan sayısını artırmak üzere alımlarını sürdüren Honda Türkiye’de başvuru kabulü de devam ediyor.
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