Honda Civic Type R,‘En iyi Performans Otomobili’ seçildi

Yeni Honda Civic Type R, otomotiv dünyasının en prestijli ödüllerinden Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobil Ödülü’nün "En İyi Performans Otomobili" kategorisinde ödüle layık görüldü. Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobil Ödülü tamamı kadın üyelerden oluşan jürisi ile otomobil dünyasında özel bir statüye sahip.

Honda Civic Type R, Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili ile 2017 yılında almış olduğu ödüllere bir yenisi daha eklemiş oldu. Honda Civic Type R haziran ayında Auto Express dergisi tarafından ‘En iyi Hot Hatch’ seçilmiş ve son olarak geçtiğimiz ay Sport Auto dergisi tarafından ‘En iyi İthal Kompakt Spor Otomobil’ seçilmişti.

Standart Civic Hatchback ile aynı teknik alt yapıyı paylaşan yeni Honda Civic Type R gerek yolda, gerekse de pistte mümkün olan en iyi performansı sunmak üzere geliştirildi. Motor kaputunun altında görev yapan ve birçok ödül almış olan önceki nesil Type-R modelinden transfer edilen 2.0-litre VTEC TURBO motor optimize edildi. 320 PS güç üreten motor Yeni Civic Type-R’ı sadece 5,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırırken 272 km/s maksimum hıza imkan tanıyor.

Bu yılki Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili ödülleri 20 farklı ülkeden 25 kadın otomobil yazarı tarafından belirlendi. 420 araçtan oluşan aday listesi ön eleme ile 60 otomobile düşürülürken her bir kategoride kazanan araç gizli oy pusulaları ile belirlendi.

“Yeni otomobil satışlarının yarısını oluşturan kadınlar otomobil satın alma kararında çok önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle yeni Civic Type-R’ın bu ödülü almış olması bizim için ayrı bir öneme sahip.” diyen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Philip Ross, sözlerini: “Heyecan uyandıran bir performansa sahip olan Civic Type-R aynı zamanda yüksek performanslı hatchback sınıfının en pratik ve çok yönlü kullanım özelliklerine sahip otomobili olarak dikkat çekiyor, ki bu da bu ödülün değerlendirmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.” şeklinde tamamladı.

Yeni Honda Civic Type-R 2017 yılının yaz aylarında aynı zamanda 10. Nesil Honda Civic HB’in global üretim merkezi de olan Honda’nın İngiltere tesislerinde üretilmeye başlandı. Yeni Honda Civic Type-R buradan ABD ve Japonya da dahil olmak üzere dünyanın farklı pazarlarına ihraç edildi. Yeni Honda Civic Type-R aynı zamanda Kuzey Amerika’da resmi olarak satışa sunulan ilk Honda logolu Type-R modeli olmasıyla da özel bir konuma sahip.

Basın Bülteni