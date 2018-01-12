Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114645
ALTIN
161.317
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1434
EURO
4.5487

Honda CES 2018’de teknoloji şovu yaptı

Geliştirdiği teknolojilerle otomotiv sektörüne yön veren markaların başında gelen Honda, Las Vegas’ta düzenlenen 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıttığı sıra dışı yeniliklerle fuara damgasını vurdu.

Honda CES 2018’de teknoloji şovu yaptı

Geliştirdiği teknolojilerle otomotiv sektörüne yön veren markaların başında gelen Honda, Las Vegas’ta düzenlenen 2018 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) tanıttığı sıra dışı yeniliklerle fuara damgasını vurdu.

12 Ocak 2018 Cuma 17:01
4530 Okunma
Honda CES 2018’de teknoloji şovu yaptı

Farklı alanlara yönelik yenilikçi teknolojik çözümleriyle Las Vegas’taki teknoloji fuarına katılan Honda, robotik sistemler, mobilite ve enerji yönetimi konularına odaklanan yenilikleriyle teknoloji meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Honda, fuarda tanıttığı 3E Robotic Concept’i insanların ihtiyaçlarını anlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi deneysel teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

3E konsepti ismini ‘Yetkilendirme’ (Empower), ‘Deneyim (Experience) ve ‘Empati’ (Empathy) kelimelerinin baş harfinden alıyor. Yetkilendirme konsepti, robot teknolojisi ile insan fizyolojisinin güçlü yanlarını birleştiriyor. Yapay zeka kullanabilen 3E-D18 modeli, arama, kurtarma, yangın, inşaat ve hatta tarım da dâhil olmak üzere çok sayıda üst yapıyla donatılabilen otonom bir off-road araç olarak öne çıkıyor. ‘Deneyim’ başlığı için ise 3E-C18 adını verdiği bir aracı geliştiren Honda, girişimcilerin, sanatçıların ve toplum için değer yaratmanın yeni yollarını arayan diğer kişilerin faaliyetlerini destekleyen bir mobil platform olarak hizmet veriyor. 3E-C18 ayrıca, insanların hareket etme ve çalışma biçimlerini gözlemleyerek öğrenebiliyor. En eğlenceli konseptlerden biri olarak dikkat çeken ‘Empati’ ise, robotik cihazların insanlarla karşılıklı empati kuran ve insanları etkinliklerinde destek veren bir konsepti temsil ediyor. Yapay zekâ teknolojisini uyguladığı 3E-A18 bu sayede insanlarla iletişim kurabiliyor ve işbirliği yapabiliyor.

Honda'nın yenilenebilir enerji kaynağının, küçük boyutlu elektrikli mobil cihazları, dijital ürünleri ve ev aletlerini beslemek üzere geliştirdiği “Mobile Power Pack World” ise enerji depolama konusuna farklı bir yorum getiriyor. Enerji talebinin düşük olduğu gece saatlerinde üretilen enerji fazlasını verimli, taşınabilir bataryalara toplamayı hedefleyen bu konsept, 1 kWh’nin üzerinde bir kapasiteye sahip. Bu sayede elektrikli bir motosiklet ya da küçük boyutlu bir elektrikli aracı kolaylıkla hareket ettirebiliyor. Mobile Power Pack’in günlük kullanım avantajlarını göstermek için Honda, 2018 CES’te elektrikli scooter PCX Electric ve küçük bir elektrikli off-road aracı olan Honda Mobile Power Pack 4W-Vehicle konseptini de sergiledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
EKOPAZAR'DA BU HAFTA
110 KADIN SEYİS'E MEZUNİYET TÖRENİ
110 KADIN SEYİS'E MEZUNİYET TÖRENİ
EKOVİTRİN.TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI
EKOVİTRİN.TV YAYIN HAYATINA BAŞLADI

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim