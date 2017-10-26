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Honda, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında gövde gösterisi yapıyor

26 Ekim 2017 Perşembe 13:18
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Honda’nın bu yılki standı mobilite ve yaşam tarzına yönelik ürün çeşitliliğini fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunacak. Honda, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında dünya tanıtımını yapacağı Honda Sports EV Concept gibi elektrikli otomobiller dışında Japonya lansmanını yapacağı Honda CR-V gibi prestijli modeller de sergileyecek. Bu yılın ekim ayında 100 milyon adede ulaşan Süper Cub modelinin bu önemli mihenk taşını yeni bir modelle kutlayan Honda standında Super Cub modelinin yaklaşık 60 yıllık geçmişini özetleyen eski modelleri, mevcut modelleri ve geleceği de sergilenecek.

Honda, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında gövde gösterisi yapıyor
Standın motorsporları bölümü ziyaretçilerini gerçek yarış araçlarına binme veya dokunma gibi eğlenceli aktivitelere davet ederken, standın ortası dinlenme ve sohbet alanı olarak stant ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tokyo Otomobil Fuarı organizasyonun aile bağlarını güçlendirme hedefiyle düzenlediği “Ailenle daha fazla vakit geçir” konseptli "TOKYO CONNECTED LAB 2017" etkinliğine de katılacak olan Honda burada "Honda Ie-mobi Concept" (‘Ie’ Japoncada ‘ev’ anlamına geliyor) dışında Honda Fure-mobi Concept, Honda Chair-mobi Concept, Honda Ai-Miimo Concept gibi özel mobilite çözümlerini sergileyecek.

Fuarın öne çıkan Honda yenilikleri

Dünya tanıtımı yapılacak olan Honda Sports EV Concept, EV performansı ile AI çözümünü kompakt bir formda bir araya getirerek otomobil ile tam anlamıyla bütünleşme hissi vermeyi amaçlıyor. Honda Urban EV Concept ile aynı platformu paylaşan araç, benzersiz silueti, bünyesinde barındırdığı yaşam tarzını tasarımına da yansıtan görünümü ve zarif hatlarıyla duyguları harekete geçiren yeni nesil bir spor otomobil olarak öne çıkıyor.

Japonya tanıtımı gerçekleştirilecek olan Honda Urban EV Concept elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen yeni bir platform üzerine inşa edilirken geniş kitlelere ulaşacak olan elektrikli araçların geleceğine ışık tutuyor. Kompakt boyutları kent içi sürüşlerini desteklerken yalın tasarımı ‘eğlenceli bir sürüş’ ve ‘dostluk ve samimiyet’ gibi kavramları destekliyor. Honda Urban EV Concept, AI ve kullanıcıya mesajları ileten otomobilin ön ekranı gibi teknolojiler aracılığıyla insanlarla otomobiller arasındaki doğal iletişim tesis ediyor.

Japonya tanıtımı yapılacak olan Honda NeuV otonom sürüş teknolojisi ve AI aracılığıyla tamamen yeni mobilite olanaklarını gözler önüne seriyor. Sürüş güvenliğini desteklemek için yüz ifadelerinden ve ses tonlarından sürücünün stres seviyesini belirleyen ve sürücünün yaşam biçimini ve tercihlerini öğrenerek duruma göre sürücüye öneriler de sunan araç sürücü ve mobilite arasında doğal bir iletişim tesis ediyor. Araç sahibinin izin vermesi halinde NeuV, kullanılmadığı zamanlarda otonom otomobil paylaşımına da imkan tanıyor.

Japonya tanıtımı gerçekleştirilecek olan Honda CR-V, gelişmiş fonksiyonellik özellikleri ile binek otomobil sürüş dinamiklerini aynı potada eriten bir SUV olup, dünya çapında 160'tan fazla ülke ve bölgede satışa sunuluyor. Beşinci nesil CR-V, Honda'nın benzersiz “SPORT HİBRİT i-MMD” teknolojisi ile donatılan ilk seri üretim hibrit model olmasıyla öne çıkıyor. İki adet elektromotordan oluşan hibrit sistem önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli modellerde sunulacak. Fonksiyonellik daha da arttırılırken üçüncü koltuk sırasına sahip bir benzinli versiyon da ürün gamına dahil edildi. Ayrıca Honda'nın gelişmiş güvenli sürüş destek sistemi "Honda Sensing" standart donanım olarak sunuluyor.
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