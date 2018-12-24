Homend indirimiyle yeniliyor

Yılbaşı öncesi mutfaklarının eksiklerini tamamlamak ve damak zevklerini evlerinde misafirlerine de sunmak isteyen Multinetliler elektrikli ev aletleri markası Homend’in web sitesi www.homend.com.tr üzerinden gerçekleştirecekleri alışverişlerinde yüzde 30 indirim kazanıyor. Yıl sonuna kadar geçerli kampanyadan faydalanmak için Multinetlilerin seçtikleri ürünü sepete attıktan sonra MultiPay uygulamasında bulunan indirim kodunu ilgili alana yazarak sepetlerini güncellemeleri yeterli. Yeni yılda mutfak deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Multinet Up kullanıcıları Homend kampanyasıyla harcamalarında indirim kazanıyor.