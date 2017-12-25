Hollanda Kalkınma Bankası’ndan Şekerbank’a 192 milyon TL kaynak

Şekerbank, Hollanda Kalkınma Bankası’ndan (FMO) 3 yıl vadeli, 50 milyon USD muadili 192 milyon TL kaynak sağladı. Dünyanın ve Türkiye’nin ilk KOBİ kredileri teminatlı menkul kıymet ihraç programı(VTMK) kapsamında edinilen kaynak, Şekerbank’ın yaygın şube ağı sayesinde kırsal bölgelerdeki 4000 çiftçi ve KOBİ’ye ulaştırılacak.

Diğer taraftan, 18-21 Aralık tarihleri arasında 10 yıl vadeli, değişken faizli sermaye benzeri tahvil ihracına çıkan Şekerbank, planlanan arzın yüzde 20 üzerinde gelen taleple

300 milyon TL tutarında ihraç gerçekleştirdi.

Bugüne kadar birçok uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcının iştirak ettiği Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç işlemini 2011 yılında başlatan Şekerbank, program kapsamında 50 milyon USD karşılığı 192 milyon TL’lik yeni kaynak sağladı. VTMK programının on ikinci ihracını Hollanda Yatırım Bankası (FMO) ile gerçekleştiren Şekerbank, elde ettiği kaynağı esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçilerin desteklenmesi için kullanacak. Söz konusu yatırım ile Şekerbank’ın tarım ve KOBİ bankacılığında 64 yıldır sürdürdüğü sorumlu bankacılık geleneğine güvenini teyit eden Hollanda Kalkınma Bankası, daha önce Şekerbank’ın enerji verimliliği çalışmalarına destek olmak için de aynı programa iştirak etmişti.

Şekerbank ayrıca 18-21 Aralık tarihleri arasında, iç piyasada kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılara yönelik olarak sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın 5 yıl sonunda geri ödeme opsiyonlu 10 yıl vadeli ve değişken faizli sermaye benzeri tahvil ihracı, planlanan arzın yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşti.

Servet Taze: “Hollanda Kalkınma Bankası, ülkemizin üretim potansiyeline yatırım yaptı.”

Küresel piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde Şekerbank’ın edindiği kaynağın Türkiye’nin taşıdığı üretim potansiyeline ve geleceğine olan güvenin göstergesi niteliği taşıdığının altını çizen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Bankanın stratejisini bu üretim potansiyelini harekete geçirmek ve üretim odaklı büyümeyi desteklemek üzere kurduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Şekerbank’ın 64 yıldır benimsediği sorumlu bankacılık geleneği ve yerel bankacılıktaki gücü uluslararası finans kuruluşları tarafından takdirle karşılanıyor. Stratejimizin kendine has yapısı, yurt dışı kreditörlerle ilişkilerimizde belirleyici oluyor ve odaklandığımız alanlarda daha uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynağı müşterilerimize ulaştırmamızı sağlıyor. Bankamıza sağlanan bilançomuzdaki toplam yurtdışı fonlamanın yüzde 62’si esnaf ve KOBİ’lerin desteklenmesi, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı kapsamında edinilmiştir.”

Taze: “Edindiğimiz kaynağı 4000 esnaf, çiftçi ve KOBİ’ye ulaştıracağız.”

Hollanda Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolüne vurgu yapıldığını belirten Taze, “Hollanda Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz 192 milyon TL kaynağı yine sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında 4000 civarında esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçi müşterimize ulaştırarak finansmana erişimi yaygınlaştıracağız.” dedi.

Taze: “Yüksek talep, Türk Lirası’na ve 64 yıllık marka değerine güvenin teyididir.”

Şekerbank’ın 18-21 Aralık tarihleri arasında değişken faizli ve 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracının planlanan arz tutarının yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşmesine ilişkin de konuşan Taze, “Yıl sonu bilançolarının kapatılmak üzere olunduğu ve küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle kısa vadeli yatırım araçlarının tercih edildiği bir dönemde, Şekerbank’ın 10 yıl vadeli TL tahvil ihracına gelen talep, hem bireysel nitelikli hem de kurumsal yatırımcılar açısından Türk Lirası’nın geleceğine duyulan güvenin çok önemli bir göstergesidir. Ayrıca bu başarı, 64 yıldır tabana yaygın tasarrufun değişmeyen adresi olan Şekerbank’ın marka değerine olan güvenin de çok güzel bir yansımasıdır.” dedi.