HKÜ’de iftar yemeği sonrası "Yunus Dilinden" konser

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk olan Gösteri ve Sanat Merkezinin açılışını da gerçekleştiren HKÜ, etkinliği ‘’Yunus Dilinden Konseri’’ lle taçlandırdı.

YUNUS’TA CAN BULAN ANADOLU RUHU, YUNUS DİLİNDEN KONSERLE YANKILANDI

HKÜ Kampüsünde düzenlenen iftar yemeği ile Gösteri ve Sanat Merkezinin açılışının ardından gerçekleşen Yunus’ta can bulan Anadolu ruhu, irfanı, kültürel derinliği ve kadim dervişlik yoluna dair öğretinin ses sanatı ile ifade edildiği “Yunus Dilinden Konser” dinleyenleri derinden etkiledi.

Önemli protokol üyelerinin katılım yaptığı iftar yemeğine; Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Melih Gökçek, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, mütevelli heyeti üyeleri, protokol üyeleri, akademik ve idari kadro aileleri katıldı. Coşkulu bir kalabalığın oluşturduğu iftar yemeği, renkli görüntülere sahne olurken Yunus Dilinden Konseri ile kulakların pası silindi.

‘’BİR ÜLKENİN İLERLEMESİ; KÜLTÜRE, SANATA VE SPORA VERDİĞİ DEĞERE DE BAĞLIDIR”

Bizler her anlamda bereketli olduğuna inandığımız son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz diyerek sözlerine başlayan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu: “Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu sebeple, 2008 yılında üniversitemizin temellerini buraya attık. Yani, ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu’nun üzerine kurduk. Bu yol öyle bir yoldur ki; doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, “Büyük Buluşmaların” yoludur. Bu yoldan Buharî, İbni Sina, Farabi gibi Batı dünyasına da ilham veren düşünürler geçmiştir. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır. İstanbul’da ilk defa “Yunus Dilinden” konserini dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Sizler içinde Merkezimizin ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“BİLGİNİN PEŞİNDEN KOŞMAK HER YAŞTA İNSAN İÇİN BİR GEREKLİLİKTİR”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi kurucusu olan Hasan Kalyoncu’yu ülkeye kazandırdığı ilim yuvası için rahmetle anarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Medeniyeti temsil eden unsurların başında şehir hayatı gelir. Çünkü; bir toplumun artı değerini, sanatını, estetiğini, kuran ve ortaya çıkartan şehirdir, medeniyettir, Medine’dir. Sanatın, kültürün, bir arada yaşamanın var olduğu toplumsal yaşama alanı Medine’de inşa edildi. Gaziantep sadece ürettikleriyle, ticaretiyle, sanayisiyle değil insanının güzelliğiyle, muhabbetiyle, gönlünün enginliğiyle, yüzlerce yıl bu medeniyet yürüyüşünde önemli kilometre taşı olmuş bir şehir. Bu şehirde toplam dört üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesinin özel bir yeri var. Üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar. İnsanı insan yapan, yeryüzündeki yolculuğuna anlam katan enstrümanları elde etmenin yolculuğu üniversitede sağlanır. Bilginin peşinden koşmak her yaşta insan için bir gerekliliktir. Bu üniversite ise akademisyeniyle, yöneticileriyle, idarecisiyle bu yolcuğun birer neferidir. Bunun somut örneklerini de burada somut bir şekilde görüyoruz” dedi.

“AYNI GÖNLE SAHİP OLMAK, AYNI DİLİ KONUŞMAKTAN EVLADIR”

Yunus Dilinden Konseri hakkında düşüncelerini de ifade eden İbrahim Kalın, Allah dostlarından biri olan Yunus Emre ve şiirlerinin, Prof. Dr. Erol Parlak tarafından estetik formda sunulmasının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi. Yunus’u ismen değil, kalben bilmenin önemli olduğunu söyleyen Kalın: “Yunus’un şiirlerini farklı formlarda görmek hem bu mirasa olan saygımızın bir gereğidir, bu etkinlik gönül zenginliğimizi sağlayacak önemli bir yatırım, bir çaba, bir yolculuktur. Aynı gönle sahip olmak, aynı dili konuşmaktan evladır” diyerek yunus dilinden konserinin bizleri yüzlerce yıllık bir mirasa yolculuk yaptırdığını ifade etti.

SANATÇILAR, EN ÖZEL BESTELERİ YUNUS DİLİNDEN SESLENDİRDİ

Sanatçı-Akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak yönetiminde hazırlanan ‘‘Yunus Dilinden’’ konseri, 3000 kişilik kapasitesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir ilk olan; HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinin açılışı ile başlayan konser, birbirinden ünlü sanatçıların en özel yorumlarıyla devam etti. Biri enstrümantal olmak üzere toplamda on beş eserin yer aldığı konserde, anonim ezgiler ve Erol Parlak tarafından Yunus Emre şiirleri üzerine bestelenen yeni eserler, sanatçıların emekleriyle sahnelendi. Konserde çalınan eserlere, geleneksel ve modern dans adımlarından esinlenerek oluşturulan koreografilerdeki danslar eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu konserde, ünlü Ebruzen Garip Ay’ın ebru çalışmaları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, İbrahim Kalın ise Prof. Dr. Erol Parlak’a hediye takdim etti. Büyük ilgi ve yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlik sonunda tüm protokol üyelerine plaket takdimleri yapıldı.