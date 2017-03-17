HKÜ VE IATA’DAN HAVACILIK EĞİTİMİNDE DEV İŞBİRLİĞİ

Yenilikçi ve gelişimci bilim merkezi olarak çalışmalarını sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim projelerindeki başarılarını gün geçtikçe arttırıyor. Bu kapsamda eğitim işbirliği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen HKÜ, IATA ile ortak bir eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende imzalar HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ile Avrupa Bölgesinden sorumlu IATA Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman tarafından atıldı.

İmza protokolüne: HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Avrupa Bölgesinden sorumlu IATA Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman, IATA Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Bölge Yöneticisi Funda Çalışır, IATA Manager Direct Sales Vyron LOUPASIS, IATA Havacılık Müdürü Mehmet Erkan Dursun, çok sayıda basın mensubu, HKÜ akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

10 Bin Personel Eğitim Alacak

Yükselmekte olan havacılık sektörüne “Nitelikli Personel Yetiştirmek” amacını taşıyan Protokol kapsamında; Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen ve 2018 yılında ilk etabının açılması planlanan İstanbul’un yeni havalimanında görev alacak 10 bin personele eğitim verilecek.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (HKUSEM) “Hayat Boyu Eğitim” politikası gereği verilecek olan eğitimler; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği standartlarına uygun olarak düzenlenecek.

“Amaç: Nitelikli Personel Yetiştirmek”

Törende Üniversite olarak toplum yararına projeler üretmenin önemine vurgu yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgenin ilk vakıf üniversitesidir. Kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve girişimci olma özelliği ile vizyonunu sürekli geliştirerek ön plana çıkıyor. Üniversitelerin en önemli görevi eğitim-öğretim yapmaktır. Bununla birlikte topluma fayda sağlayan hizmetler vermek ve toplum yararına projeler üretmekte üniversitelerin görevleri arasındadır. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olan İstanbul’un 3. Havalimanı için nitelikli personel yetiştirmek amacını taşıyan bu eğitim projesini IATA ile yürütecek olmak bizim için gurur verici. Bu düşünceler doğrultusunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile IATA arasında gerçekleşecek olan bu protokolün hayırlı ve verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.

“IATA’nın Şimdiye Kadar Üstlendiği En Büyük Eğitim Projesi”

Gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin düşüncelerini dile getiren Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu IATA Genel Müdür Yardımcısı Rafael Schvartzman ise “İstanbul’un yeni havalimanının başarısı için Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile beraber çalışacak olmaktan onur duyuyoruz. Bu IATA’nın şimdiye kadar üstlendiği en büyük eğitim projesi olacak. İstanbul’un yeni havalimanını beklentilerin üzerine çıkarmak için havalimanına çalışkan ve kabiliyetli personel yetiştirmek konusunda kararlıyız. Türkiye’nin dünya standartlarında birinci kalite hava taşımacılığı hizmeti verme vizyonu ve bu alandaki adanmışlığı oldukça açık bir şekilde görülüyor. Umuyoruz ki bu anlaşmamız uzun ve verimli bir ortaklığın başlangıcı olacaktır.” dedi.