HKÜ'DE BAŞARILI AKADEMİSYENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

HKÜ’DEN BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’A FAHRİ DOKTORA ÜNVANI

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde, bilimsel araştırmaları ve uluslararası yayınları ile bilim ve teknolojiye katkıda bulunan akademisyenler, ödül heyecanı yaşadı. Akademisyenlerin ödülleriyle buluştuğu törende, HKÜ Senatosu kararı ile Başbakan Binali Yıldırım’a “İşletme Alanında Fahri Doktora Ünvanı” verildi.

AKADEMİSYENLER ÖDÜLLERİ İLE BULUŞTU

2017 yılında indeksli makale yazan 16 akademisyen ile birlikte ilk üçe giren akademisyene, ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapan yedi akademisyene, patenti tescillenen üç akademisyene, proje başvurusu yapan 25 akademisyene ve HKÜ’nün bilimsel çalışmalarına katkı sağlayan üç akademisyene ödülleri takdim edildi. Ayrıca, kuluçka merkezinde şirket kuran akademisyenlere ve akademik unvanlarını yükseltilmelerinden dolayı da dört öğretim üyesine plaketleri verildi.

BİLİMSEL ARENADA GÖRÜNÜR ÜNİVERSİTEYİZ

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin on yılda çok yol kat ettiğini ifade eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Ülkemizde üniversite sayısı 200’e ulaşmıştır. Bu kadar yoğun rekabetin yaşandığı bir yüksek öğretim ortamında Pro-aktif bir yaklaşım göstermeyen üniversitelerin orta ve uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlaması mümkün değildir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi yenilikçi ve girişimci olmak zorundadır. Bunun göstergesi ise yayın, proje ve patent üretmekten geçer” dedi.

HKÜ’nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluklar kapsamındaki stratejik hedeflerini aktaran Yılmaz, eğitimde kaliteye odaklandıklarını, uluslararasılaşmayı önemsediklerini söyleyerek bugüne kadar gerçekleştirilen projelerden bahsetti. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan bilimsel dergilerimiz ve hızla artan öğretim üyesi başına düşen yayın sayımızla bilimsel arenada görünür bir üniversite haline geldik diyen Rektör Yılmaz, katılımcılarla inovatif ve pro-aktif üniversitenin kodlarını paylaştı.

BİLİM ODAKLI BİR YAPILANMA İÇİNDEYİZ

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük ve güçlü bir Devletin 2023 vizyonuna yakışır bir şekilde bilim odaklı bir yapılanma içerisinde olduğunu ifade eden Cemal Kalyoncu: “Kuruluşumuzdan bu güne kadar geçen 10 yıllık zamanda üniversitemiz akademik ve sanayi işbirliği açısından ülkemize önemli ekonomik katkı sağlamıştır. Hepimizin bildiği gibi “Marifet, İltifata Tabiidir.” dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin kuruluşunun 10. yılında fiziki ve beşeri altyapısını tamamlandığını ifade eden Kalyoncu: “Üniversitemiz, ‘Marka Kentin Marka Üniversitesi’ olarak tüm öğretim üyeleri ile yayın yapan, akademik araştırmaları atıf alan AR-GE çalışmaları yapan ve patent üreten nitelikli bir eğitim kurumu haline gelmiştir” diyerek Hasan kalyoncu Üniversitesine gösterdikleri destek ve ilgi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

ÜNİVERSİTELER EVRENSEL KÜLTÜR İLE BİLGİNİN KESİŞTİĞİ YERLERDİR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosu tarafından şahsıma tevdi edilen doktora ünvanından dolayı teşekkür ederim diyerek sözlerine başlayan Başbakan Binali Yıldırım: “Türkiye için taş üstüne taş koyan herkesin başımızın üzerinde yeri var. Bilgi üreten, teknoloji geliştirerek marka ve patent oluşturan, özgün tasarımlar yaparak Ülkemizi bir adım öne taşıyan her vatandaşımız başımızın tacıdır. Türkiye bu idealist ve çalışkan insanlarla yükseliyor, inşallah daha da yükselecek” dedi.

Üniversiteler evrensel kültür ile bilginin birleştiği yerlerdir diyen Başbakan Yıldırım: Demokrasinin gelişmesi ve güçlenmesinde de üniversitelerin önemli yeri olduğunu, üniversitelerin bilgi üretimi ve yol göstericiliği olmadan bir ülkenin kalkınmasının ve gelişme süresini tamamlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ GENÇLERİN

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanması için üniversitelere çok önem verdiklerinin altını çizen Yıldırım: “Bugün liseden çıkan herkes üniversiteye girecek konumda. Kısa süre içerisinde üniversitelerimizin kapasitesi liselerimizden fazla olacak. Yurtdışından öğrenci getirmenin önemine bende vurgu yapmak istiyorum. 1.5 milyona yakın yabancı öğrencimizin olması lazım. Üniversitelerimiz çeşitli ülkelerden öğrenci getirecek gayret içine girmeleri lazım. Üniversitelilerimize ihtiyacımız var. En büyük açığımız dil bilmemek. Dili bildiğiniz zaman küresel düşünüyorsunuz ve küresel alanlarda önünüz açılıyor” dedi.

Türkiye’nin geleceği gençlerin diyen Başbakan Binali Yıldırım: “Bizim en büyük gücümüz milletimiz. Bu vatan, bu millet sevgisi ve bu istiklal özlemi başka milletlerde yok. Memleket meselesi denince herkes aynı dilde konuşmaya başladı. Bizim amacımız ülkemizi kalkındırmak. Bizim amacımız Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak. Parmakla gösterilen ülkeler arasına girmektir. Sevgili gençler; geleceğinizi şimdiden inşa edin. Altyapı olmadan, kalkınma ve refah olmaz” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Başarılı bilimsel çalışmalarıyla HKÜ’yü temsil eden, Gaziantep’in, bölgenin ve ülkenin eğitimine katkı sağlayan akademisyenlerin ödülleri ile buluştuğu “Akademik Ödül Töreni”, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.