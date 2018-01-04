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Hitachi Vantara’nın Ankara Bölge Satış Müdürlüğü’ne Engin Önay atandı

Veri yönetimi çözümleri sunmak üzere akıllı ve yenilikçi teknolojilere imza atan Hitachi Vantara Türkiye operasyonları kapsamında, Ankara Bölge Satış Müdürlüğü görevine Engin Önay’ı getirdi.

Hitachi Vantara’nın Ankara Bölge Satış Müdürlüğü’ne Engin Önay atandı

Veri yönetimi çözümleri sunmak üzere akıllı ve yenilikçi teknolojilere imza atan Hitachi Vantara Türkiye operasyonları kapsamında, Ankara Bölge Satış Müdürlüğü görevine Engin Önay’ı getirdi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:33
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Hitachi Vantara’nın Ankara Bölge Satış Müdürlüğü’ne Engin Önay atandı

Veri odaklı yaklaşımıyla iş dünyasına inovatif çözümler sağlayan Hitachi Vantara’nın yeni Ankara Bölge Satış Müdürü bilişim sektörünün deneyimli çalışanlarından Engin Önay oldu. Daha önce Hewlett Packard, Fujitsu, SAP gibi şirketlerde çalışan Önay, ocak ayı itibariyle Hitachi Vantara’nın Ankara bölge satış ekibine liderlik edecek. Teknoloji alanındaki 15 yıllık iş tecrübesiyle başarılı projelere imza atan Önay, bilişim teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla Hitachi Vantara’nın Ankara bölgesindeki büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir rol üstlenecek.

Engin Önay, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmasının ardından profesyonel iş hayatına 2002 yılında Turcom A.Ş’de satış yetkilisi olarak başladı. 2005-2012 yılları arasında Forte Teknoloji, Servus, HP, Fujitsu gibi sektörün öncü firmalarında satış direktörlüğü ve bölge müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Yazılım sektörünün lider şirketlerinden SAP’de kamu ve eğitim sektörlerinden sorumlu bölge satış sorumlusu olarak da görev alan Önay, daha sonra İntron A.Ş’de genel müdür yardımcılığı rolünü üstlendi. Hitachi Vantara Türkiye ekibine katılmadan önce Ankaref A.Ş’de genel müdür yardımcısı olarak çalışan Engin Önay, iş zekası, analitik ve IoT alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

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