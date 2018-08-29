Hırvatistan Türk Helal Pazarına evet dedi

Hırvatistan İslam Topluluğu Helal Kalite Belgelendirme Merkezi CEO’su Aldin Dugonjic’in resmi daveti ile Hırvatistan’ın Zagreb şehrine giden Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete ve Discover Events Helal Expo organizasyon ekibi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 29 Kasım-02 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İİT Helal Expo ile ilgili tanıtım ve işbirliği toplantıları gerçekleştirdi.

Zagreb’de yapılan toplantıda Türk heyeti ile birlikte Halal Quality Certification Center (Helal Kalite Belgelendirme Merkezi), Croatian Chamber of Economy (Hırvatistan Ekonomi Odası), Zagreb Tourist Board (Zagreb Turist Kurulu), National Tourist Board (Ulusal Turist Kurulu), Association of Travel Agencies (Seyahat Acenteleri Derneği), TIKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) ve Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu. Discover Events Uluslararası Proje Müdürü Nicole Keşkek ve Discover Events Pazarlama Müdürü Aylin Şengül’ün dünyanın en büyük helal organizasyonu ile ilgili detaylı sunumunun ve yapılan toplantıların ardından, ülkenin helal firmaları adına Hırvatistan İslam Topluluğu Helal Kalite Belgelendirme Merkezi’nin, Hırvatistan milli pavilyonu ile Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İİT Helal Expo’ya katılması kararlaştırıldı. Hırvatistan helal gıda ve içecek, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, turizm acenteleri ve helal otellerinin hazır bulunacağı etkinliğin Dünya Helal Zirvesi ayağında, Hırvatistan Helal Topluluğu Helal Kalite Belgelendirme Merkezi CEO’su Aldin Dugonjic de bir konuşma yapacak.

Hırvatistanla helal ticareti yolu açılıyor

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hırvatistan ekonomi ve helal camiası ilerigelenlerinin İİT Helal Expo Fuarı’nı resmi olarak destek kapsamına almaları ve üst düzey kalabalık bir heyetle etkinliği ziyaret edeceklerini söylemeleri, etkinliğin kapsadığı ülkeleri artırmamız açısından önemli bir adım oldu. Hırvatistan helal ithalatını en fazla Bosna-Hersek ve AB ülkelerine yaparken, bizim temas ve girişimlerimiz sayesinde artık Türkiye ile karşılıklı helal ticaretini geliştirme fırsatı da doğacak. T.C. Cumhurbaşkanlığının da desteği ile Türkiye, gayrimüslim ülkelerin başı çektiği dünya helal pazarında hızlı bir yükselişe geçti.”

Helal Expo ekibi tanıtım için 2018’de 10 ülkeyi bizzat ziyaret etti

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Yunus Ete ve Helal Expo Fuarı organizasyon yönetimi, farklı zirvelerde Türkiye’yi “helal” kavramıyla anılan öncelikli ülke yapmak, lider olarak konumlandırmak, Türkiye’nin helal ticaretini geliştirmek ve 29 Kasım-02 Aralık 2018’de gerçekleşecek 6. İİT Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi’ne katılımı yükseltmek için aylardır yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Etkinlik, ilk kez İstanbul’un en yeni fuar alanı Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenecek.

Hırvatistan helal pazarında ne var ne yok!

2011 nüfus sayımına göre Hırvatistan'ın yaklaşık yüzde 1,47’sini Müslümanlar oluşturuyor. Altmış üç bin Müslüman nüfusun yaşadığı ülkede, 2017 yılı helal kalite belgelendirme merkezi yıllık raporuna göre 74’ü üretici ve 26’sı hizmet sağlayıcı olmak üzere toplam 100 helal sertifikalı firma bulunuyor. Pazarın sertifikalı şirketlerinde ikinci sırayı et sektörü alırken, yağ ve hayvan yemi üretiminin de içinde bulunduğu 22 şirketi içeren “diğer” kategorisi en yüksek paya sahip. Hırvatistan’ın en az helal sertifikası alan sektörü ise ilaç endüstrisi… Hırvatistan'ın 26 helal hizmet sağlayıcısını ise 12 otel, 6 restoran, 5 seyahat acentesi, 1 okul, 1 spa ve 1 catering şirketi oluşturuyor.