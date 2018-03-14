Himalaya tuzu billur tuz güvencesi altında

54 yıldır kalite ve hijyene özen göstererek, Türk damak tadına uygun olarak üretilen Billur Tuz, insan vücudunda bulunan 84 iz minerali ve elementi içeren Himalaya tuzunu, sofralara taşıyor. Himalaya bölgesinin kendine özgü pembe kristal kaya tuzundan elde edilen ve Pakistan’ın en iyi üreticilerinden ithal edilen Himalaya tuzu, Billur Tuz tesislerinde paketleniyor.

Himalaya Tuzu, şık cam şişesi ve seramik öğütme mekanizması ile değirmenli ambalajda, mutfaklarda kolay kullanım için özel baharat kavanozunda ve pratik ayakta durabilen kilitli poşet ambalajında Billur tuz kalitesi ile satışa sunuluyor.