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Hilton’da Giresun lezzetleri

Hilton İstanbul Bosphorus’un geçtiğimiz Mart ayında başladığı ve ilk iki durağıyla yoğun ilgi gören ‘Yerel Mutfak, Global Lezzet’ projesi Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus, 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Lalezar Meyhanesi’nin mutfağını Giresun Şeyhli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği kadınlarına teslim edecek ve Karadeniz’in yaşayan ve yaşatan şehri Giresun’un birbirinden özel lezzetlerini İstanbullular ile buluşturacak.

Hilton’da Giresun lezzetleri

Hilton İstanbul Bosphorus’un geçtiğimiz Mart ayında başladığı ve ilk iki durağıyla yoğun ilgi gören ‘Yerel Mutfak, Global Lezzet’ projesi Anadolu’nun yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus, 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Lalezar Meyhanesi’nin mutfağını Giresun Şeyhli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği kadınlarına teslim edecek ve Karadeniz’in yaşayan ve yaşatan şehri Giresun’un birbirinden özel lezzetlerini İstanbullular ile buluşturacak.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
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Hilton’da Giresun lezzetleri

Hilton İstanbul Bosphorus içerisinde yer alan ve geçtiğimiz sene yenilenen konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Lalezar Meyhanesi, “Yerel Mutfak Global Lezzet” projesi kapsamında bu kez rotasını Türkiye’nin kuzeyine çeviriyor ve Giresun’un birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. 11-12-13 Ekim 2018 tarihlerinde Lalezar Meyhanesi’nin mutfağını teslim alacak olan Giresun Şeyhli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği kadınları, yöresel lezzetlerini misafirlere sunarak yemek kültürlerini en etkili şekilde tanıtacak.

Giresun’daki Şeyhli köyü kadınlarının hazırlayacakları menü içerisinde; sırgan çorbası, mendek çorbası, kıymalı yufka, pazılı pişi, fırın mısır ekmeği, bazlama, melevcen, kiraz kavurması, sakarca mücveri, pancar diplesi, soğanlı kuzu kavurma, mezgit kızartma, Giresun tatlısı ve fındıklı incir gibi birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunuyor. Karadeniz ve Giresun kültürünü yansıtan bu özel menünün fiyatı 145 TL, limitsiz içkili fiyatı ise 225 TL olacak.

Yöresel lezzetlerin tanıtımında rol almak ve kırsal bölgelerdeki kadın oluşumlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Yerel Lezzet Global Mutfak’ projesinin ilk durağı Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kooperatifi’nin iş birliği ile olmuştu. Güney lezzetleriyle oldukça ilgi gören proje, daha sonra İzmir Seferihisar Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınlarına Lalezar Meyhanesi’nin mutfağını teslim ederek misafirlerine Ege’nin en doğal lezzetlerini tanıtmıştı. Bu sefer rotasını kuzeye çeviren ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’, Giresun Şeyhli Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği kadınlarının ellerinden çıkacak lezzetleri İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor.

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