Hilton İstanbul Bosphorus’un Bu Ay Konuğu: “Sanat Güneşi Zeki Müren”

Türkiye`nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus’un her ay farklı konseptte gerçekleştirdiği “VeMeyhane Geceleri” Sanat Güneşi Zeki Müren’in ölümsüz eserleri ile devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’i ölüm yıl dönümünde sevenleriyle tekrar buluşturmak için 28 Eylül 2018 Cuma günü Veranda Terrace’ta “VeMeyhane” konseptiyle özel bir gece düzenleyecek.

Hilton İstanbul Bosphorus’un Boğaz manzarasıyla büyüleyen mekânı VeMeyhane, Türk Sanat Musikisinin duayen ismi Zeki Müren’i sevenleriyle anmak amacıyla 28 Eylül Cuma günü özel bir fasıl programı hazırlıyor. Hilton İstanbul Bosphorus’da düzenlenecek gecede Hilton’un deneyimli şefleri, spesiyal Ege lezzetlerini misafirlere sunarken, canlı fasıl ekibi ise sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek Zeki Müren tutkunlarına doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Türk Sanat Musikisinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in eşsiz eserlerinin sunulduğu programda, Hilton’un deneyimli şefleri tarafından özel olarak hazırlanan Ege yöresine ait sıcak-soğuk meze çeşitleri, şefin ana yemek spesiyalleri ve Ege’nin yöresel lezzetleri; Ege pidesi, ağır ateşte pişirilmiş kuzu incik, İskenderun kaya balığı ve Ayvalık güveç gibi rafine tatlar yer alacak.

Hilton İstanbul Bosphorus’un katkılarıyla düzenlenecek gecenin sürprizi ise 250 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en ünlü balmumu heykel müzesi olan Madame Tussauds’un İstanbul'daki merkezinde bulunan Zeki Müren figürü olacak. Gecede büyük sanatçıya özlem duyan sevenleri Zeki Müren’in figürünü yakından inceleyerek sanki hiç aramızdan ayrılmamış gibi ona dokunabilecek, hatta birlikte fotoğraf çektirme şansını yakalayabilecekler.