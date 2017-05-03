Hilti’ye Yeni Pazarlama Direktörleri

Yeni görevi kapsamında Hilti’nin Türkiye ve Orta Asya ürün pazarlama, stratejik pazarlama, mühendislik ve teknik servis departmanlarından sorumlu olan Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Koç Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamlayan Özkan, Berkeley California Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı’na da katıldı. Strateji geliştirme, uygulama ve takım yönetimi konusunda başarılı bir yönetici olan Özkan, ileri derecede İngilizce biliyor.

Satış ve pazarlama alanında uzun yıllar görev yapan ve Hilti Türkiye’de 2001 yılından bu yana kariyer basamaklarını tırmanan Banu Çetinkol ise Hilti Güney Afrika Pazarlama Direktörü olarak atandı. Hilti Türkiye’de Satış Planlama Uzmanı, Lojistik Müdürü, Ürün Müdürü, Müşteri Hizmetleri Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Stratejik Pazarlama Müdürü, Strateji Geliştirme Direktörü ve son olarak Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak rol alan Banu Çetinkol, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde lisansını tamamladı. Yüksek lisansını Doğuş Üniversitesi’nde pazarlama alanında yapan ve iyi derecede İngilizce bilen Çetinkol, evli ve bir çocuk annesi.





Hilti ve Hilti Türkiye Hakkında

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde 1941 yılında doğup, bugün yaklaşık 24 bin çalışanı ile global jenerik marka haline gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet gösteriyor. Bu sene 20. yılını kutlayan Hilti Türkiye, göstermiş olduğu gelişimle 2011 yılı başından bu yana 10 ülkenin (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak) bağlı olduğu bir bölgesel üs konumunda. 2016 yılında yüzde 25 büyüme gösteren Hilti Türkiye, başarısını bilgi, birikim ve inovasyon ile sürdürülebilir değer yaratan bir marka olmaya borçlu. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Hilti Türkiye, 285 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ekonomiye yarattığı katma değer dışında İnsan Kaynakları alanında çalışmalarıyla da öne çıkan Hilti Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2016” listesinde 4. sırada yer aldı. 2015 yılında aynı ödül kategorisinde 3. sırada yer alan Hilti Türkiye, Yaşam Boyu Öğrenme alanında Özel Ödül’e de layık görülmüştü.

Profesyonel iş hayatına ENDECO Mühendislik Proje Müşavirlik’te Tasarım Mühendisi olarak başlayan Talat Özkan, daha sonra MESA Mesken bünyesinde Libya’da Saha Mühendisi olarak görev aldı. 2011 yılında Türkiye, Romanya, Bulgaristan ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Ürün Müdürü olarak Hilti ile yolunu birleştiren Talat Özkan, ardından markanın Türkiye, Orta Asya ve Kuzey Irak bölgesinden sorumlu Ürün Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. 2016 yılı başında İstanbul bölgesinden sorumlu Bölge Satış Müdürü olan Özkan, 1 Mayıs 2017 tarihi itibariyle ise Hilti Türkiye ve Orta Asya Pazarlama Direktörlüğü’ne getirildi.