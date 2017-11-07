Hilti Türkiye’ye Yeni İK Direktörü

İnşaat profesyonellerine ileri teknolojiyle donatılmış inovatif çözümler sunan ve insan kaynakları alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkan Hilti’de yeni bir görev değişikliği gerçekleşti. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında İK alanında önemli başarılara imza atan Lale Güven Emanetoğlu, Hilti Türkiye ve Orta Asya İnsan Kaynakları Direktörü oldu. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak olmak üzere 10 ülkenin bağlı olduğu bölgesel bir üs konumundaki Hilti Türkiye’nin büyüme stratejilerini İK süreçleri açısından destekleyecek olan Emanetoğlu, insan kaynakları ve iş sağlığı güvenliği profesyonellerinden oluşan ekibe liderlik edecek.

TED Ankara Koleji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme mezunu olan Lale Güven Emanetoğlu, yüksek lisansını da ODTÜ’de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi üzerine tamamladı. Profesyonel iş hayatına Philip Morris Türkiye’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Emanetoğlu, daha sonra Philip Morris Polonya’nın uzmanlık merkezinde Ücretlendirme ve Yan Haklar Uzmanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Türkiye’ye dönen Emanetoğlu, Vodafone’da bir projenin eğitim liderliğini yürüttü. Daha sonra General Electric’te İnsan Kaynakları Liderlik Programı’na katılan Emanetoğlu, bu program kapsamında Türkiye ve Almanya’da yetenek gelişimi, çalışan ve iç müşteri desteği, iş ortaklığı gibi çeşitli alanlarda rol aldı. Hilti ailesine katılmadan önce General Electric’te sağlık iş kolunun servis departmanında Orta Doğu ve Türkiye İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak görev alan Emanetoğlu, iyi derecede İngilizce biliyor.

Hilti ve Hilti Türkiye Hakkında





Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan yaklaşık 35 bin nüfuslu Lihtenştayn Prensliği’nde 1941 yılında doğup, bugün yaklaşık 24 bin çalışanı ile global jenerik marka haline gelen Hilti, 6 kıtada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye pazarına ilk kez 1982 yılında giren ve 15 yıl distribütörlük olarak temsil edilen Hilti, 1997 yılından bu yana ise Türkiye’de yüzde 100 yabancı sermayeli bir firma olarak faaliyet gösteriyor. Bu sene 20. yılını kutlayan Hilti Türkiye, göstermiş olduğu gelişimle 2011 yılı başından bu yana 10 ülkenin (Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Ermenistan, Gürcistan, Tacikistan, Moldova ve Kuzey Irak) bağlı olduğu bir bölgesel üs konumunda. 2016 yılında yüzde 25 büyüme gösteren Hilti Türkiye, başarısını bilgi, birikim ve inovasyon ile sürdürülebilir değer yaratan bir marka olmaya borçlu. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Hilti Türkiye, 315 çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ekonomiye yarattığı katma değer dışında İnsan Kaynakları alanında çalışmalarıyla da öne çıkan Hilti Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirlenen, “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2016” listesinde 4. sırada yer aldı. 2015 yılında aynı ödül kategorisinde 3. sırada yer alan Hilti Türkiye, Yaşam Boyu Öğrenme alanında Özel Ödül’e de layık görülmüştü.

Basın Bülteni