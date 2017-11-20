Hidrojen ile 2,5 Trilyon Dolarlık Pazar, 30 Milyon Kişiye İş İmkanı

“Yapılan çalışmalar, çevreye yaptığı katkıların yanı sıra hidrojenin 2050’de 2,5 trilyon dolarlık iş ve 30 milyon kişiye iş hacmi yaratacağını gösteriyor. Hidrojen Konseyi, hidrojen kullanımının kapsamlı bir yol haritasını çiziyor. 2050’de enerji tüketiminin neredeyse 5’te 1’ini hidrojen oluşturacak. Bu sayede yıllık CO2 emisyonları bugünün seviyesine göre tahminen 6 gigaton düşecek ve yüzde 20 oranında azalacak. 2030’da 10-15 milyon civarında hidrojenli araç ve 500 bin civarında hidrojenli kamyon potansiyeli mevcuttur. Hidrojen yakıt için 2030’da toplam yatırım harcamaları da 280 milyar dolara ulaşacak.”

Hidrojen yakıt teknolojisinin ilk kez küresel ölçekteki vizyonunu sergileyen endüstri liderleri aynı zamanda tüm dünyada 2050 yılında enerji tüketiminin yüzde 20’sinin hidrojenden elde edileceğini de raporladılar. Hidrojen konseyi raporunda ayrıca; Toyota’nın Mirai ile ilk seri üretim hidrojen modelini ürettiği bu teknoloji, enerji geçişinde temel taşlardan birini oluşturduğuna da vurgu yapılarak şöyle denildi;Basın Bülteni