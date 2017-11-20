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Hidrojen ile 2,5 Trilyon Dolarlık Pazar, 30 Milyon Kişiye İş İmkanı

20 Kasım 2017 Pazartesi 17:47
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Toyota’nın gelişiminde öncülük ettiği hidrojen yakıt teknolojisi, temiz bir geleceğin yolunu açarken, 30 milyon kişiye de iş olanağı sağlayacak. Geleceğin yakıtı olarak dikkat çekmeye devam eden hidrojen yakıt teknolojisi için Almanya’nın Bonn kentinde bir araya gelen Hidrojen Konseyi, 2050 yılında 30 milyon kişilik istihdamın yanında 2,5 trilyon dolarlık küresel iş potansiyeli de yaratacak. Hidrojen yakıt ile aynı zamanda CO2 emisyonlarında da yüzde 20 oranında azalma yaşanacak.

Hidrojen ile 2,5 Trilyon Dolarlık Pazar, 30 Milyon Kişiye İş İmkanı
 Hidrojen yakıt teknolojisinin ilk kez küresel ölçekteki vizyonunu sergileyen endüstri liderleri aynı zamanda tüm dünyada 2050 yılında enerji tüketiminin yüzde 20’sinin hidrojenden elde edileceğini de raporladılar. Hidrojen konseyi raporunda ayrıca; Toyota’nın Mirai ile ilk seri üretim hidrojen modelini ürettiği bu teknoloji, enerji geçişinde temel taşlardan birini oluşturduğuna da vurgu yapılarak şöyle denildi;

“Yapılan çalışmalar, çevreye yaptığı katkıların yanı sıra hidrojenin 2050’de 2,5 trilyon dolarlık iş ve 30 milyon kişiye iş hacmi yaratacağını gösteriyor. Hidrojen Konseyi, hidrojen kullanımının kapsamlı bir yol haritasını çiziyor. 2050’de enerji tüketiminin neredeyse 5’te 1’ini hidrojen oluşturacak. Bu sayede yıllık CO2 emisyonları bugünün seviyesine göre tahminen 6 gigaton düşecek ve yüzde 20 oranında azalacak. 2030’da 10-15 milyon civarında hidrojenli araç ve 500 bin civarında hidrojenli kamyon potansiyeli mevcuttur. Hidrojen yakıt için 2030’da toplam yatırım harcamaları da 280 milyar dolara ulaşacak.”


Basın Bülteni
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