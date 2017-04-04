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Hidrodinamik Tersanesi Kurumsal Gelişim Eğitimlerinde Türk Loydu’nu seçti

04 Nisan 2017 Salı 17:25
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42 yıldır uluslarası çapta gemi inşa ve tamir hizmeti vermekte olan köklü kuruluş “HİDRODİNAMİK GEMİ SAN. VE TİC. A.Ş” kurumsal kimliğini daha da güçlendirmek ve sektöre yenilikçi çözümler sunmak amacıyla 2017 yılını çalışanların gelişim yılı ilan etti.

Hidrodinamik Tersanesi Kurumsal Gelişim Eğitimlerinde Türk Loydu'nu seçti
Sadece yöneticilerini değil tersane çalışanlarını da eğitimlere dahil etme kararı alan Hidrodinamik Tersanesi eğitim partneri olarak da Türk Loydu’nu seçti. Türk Loydu’nun “Genel Katılıma Açık” veya “Kuruluşa Özgü” olarak sunduğu “Kurumsal Gelişim Eğitimleri”; yöneticilerin ve çalışanların performaslarına yaptığı olumlu katkılar nedeniyle sektör tarafından tercih ediliyor.

Öğrenciler tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk Hidrojen Teknesi olan Martı’nın üretimine de destek vermiş olan ve gelişime yönelik yaklaşımları ile sektörün takdirini kazanan Yönetim Kurulu Başkanı Asuman ÖZER;

“Türk Loydu’na teknik eğitimlerde olduğu kadar kurumsal gelişim eğitimlerinde de güveniyoruz. Türk Loydu’nun referanslarında 200’den fazla Ticaret ve Sanayi Odasına eğitim vermiş olduğunu görünce; Türk Loydu varken başka bir eğitim kuruluşu aramaya gerek duymadık ve 2017’de gerçekleştirmeyi planladığımız tüm teknik ve kurumsal gelişim eğitimleri için Türk Loydu’nu seçtik” dedi.
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