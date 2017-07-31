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Hibrit Otomobillere Yönelen Avrupa’da Toyota Auris Hybrid Atakta…

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:59
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Toyota’nın C segmentindeki dinamik modeli Auris, hibrit versiyonuyla da başarısını taçlandırıyor. Geçtiğimiz ay Türkiye’de de satışa sunulan Auris Hybrid, yılın ilk 6 ayında Avrupa’da 43 bin 114 adet satılırken, toplam Auris satışlarındaki payı ise yüzde 64’e yükseldi. Toyota’nın en çok tercih edilen modellerinin başında gelen Auris’in toplam satışları içinde hibrit versiyonunun oranı Avrupa’nın önde gelen ilk 5 pazarı olan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’de ise 35 bin 485 adetlik satışla yüzde 72’ye kadar çıkıyor. Bunun yanında ayrıca; Batı Avrupa’da da Toyota satışlarının yüzde 50’si hibrit otomobillerden oluşuyor.

Hibrit Otomobillere Yönelen Avrupa'da Toyota Auris Hybrid Atakta…
Avrupa’da 17 Markanın 77 Hibrit Modeli Satışta

Toyota aynı zamanda 17 markanın 77 modeliyle yer aldığı Avrupa hibrit otomobil pazarında da gücünü ortaya koymaya devam ediyor. Öncüsü olduğu bu segmentte 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 208 bin 300 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, geçen yıla oranla yüzde 44 oranında bir artış yakaladı. 2016 yılında da Avrupa’da 423 bin 968 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota yüzde 68’lik pay ile lider konumdaydı. Toyota, Auris Hybrid’in yanı sıra C-HR Hybrid, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid ile Avrupa hibrit pazarını 2017’de de domine etmeyi sürdürüyor.

Avrupa’da verilen teşvikler ile büyüyen hibrit otomobil pazarı, Türkiye’de de geçtiğimiz yıl ekim ayında getirilen ÖTV teşviği ile ivme kazanmış durumda. Bu teşvik ile Toyota Auris Hybrid Türkiye’de dizel otomobil modellerinin fiyat seviyesinde satışa sunuluyor.

Auris Hybrid “Konfor, Sürüş Keyfi ve Tasarruf”

Toyota’nın en popüler hibrit modellerinin başında gelen Auris Hybrid, 99 bg’lik 1.8 litre benzinli motor ve 82 bg güç üreten elektrikli motoru bir arada kullanıyor. Kombine olarak 136 beygir güce sahip olan Auris Hybrid’in 100 km’de sadece 4.1 lt’lik yakıt tüketim ortalaması bulunuyor.

Sessiz ve konforlu yolculukların aynı zamanda keyifli olmasını sağlayan Auris Hybrid, Türkiye’de Active, Advance ve Premium olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Yüksek sürüş keyfi, sessizliği ve teknolojisi ile üstün Toyota DNA’sını vurgulayan Auris Hybrid, sunulan skypack opsiyonu, joystick tasarımlı vites kol mekanizması ile hem tasarımıyla hem de teknolojisi ile farkını ortaya koymayı sürdürüyor.
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