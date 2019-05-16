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Heyelan, Ordu'da bir köyü "yuttu"

Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık mah. Yağcılı mevkiiinde dün akşamdan itibaren devam eden heyelan bir mahalleyi yuttu. Bölge 3 ay önce başlayan heyelan tehlikesi sebebiyle boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı yaşanmadı.

Heyelan, Ordu'da bir köyü "yuttu"

Ordu'nun Aybastı ilçesi Sağlık mah. Yağcılı mevkiiinde dün akşamdan itibaren devam eden heyelan bir mahalleyi yuttu. Bölge 3 ay önce başlayan heyelan tehlikesi sebebiyle boşaltılmıştı. Bu sayede can kaybı yaşanmadı.

16 Mayıs 2019 Perşembe 17:08
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Heyelan, Ordu'da bir köyü "yuttu"

Dün gece devam eden heyelanda toplamda 50 ev ve 2 camiyi kullanılmaz hale geldi.
Ordu valisi Seddar Yavuz, OBB Başkanı Hilmi Güler, milletvekili Şener Yediyıldız ve AFAD ekibi olay yerinde incelemelerde bulundu.


Heyelan sonucu büyük zararın oluştu mahallede gece saatlerinde 15 ev yıkılırken, yollar da yarıldı. Mahalleye girişin yasaklandığı bölgede vatandaşlar sokağa dökülürken, bir cami ise 20 metre aşağıya sürüklendi. Mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, 3 katlı evinin dün akşam saatlerinde yıkıldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Heyelanın, yaklaşık 3 aydır bölgede etkili olduğunu belirten Günden, mağdur olduklarını aktardı.

Ordu valisi Seddar Yavuz, bölgede ilk heyelanın şubat ayında meydana geldiğini anımsattı. Yavuz, şubat ayında vatandaşların can güvenliğini düşünerek 20 binada 29 konutu tahliye ettiklerini belirterek, "Dün heyelan şiddetini artırdı ve önemli bir heyelan meydana geldi. Şu ana kadar 61 bina ve 80 konutu tahliye etmek durumunda kaldık, 22 bina, 31 konut ve bir cami maalesef yıkıldı." diye konuştu.

Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu vurgulayan Yavuz, "Şu anda hepimiz buradayız, tüm teknik ekip burada. Yeni tespitler yapıyoruz. Olası heyelanın etki alanlarını belirlemek bakımından özellikle vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tahliye kararı verdiğimiz evlerde süratle kira yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Diğer acil ihtiyaçları için de gerekli ödemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 214 bin 500 lira kira yardımı ve nakit ödemesi yaptık. Bugün ve yarın da bu tespitler neticesinde ödemelere devam edeceğiz." dedi.

Vali Yavuz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sürekli konuyla alakadar olduklarını kaydederek, "Her türlü tedbirin alınması ve gerekli yardımların yapılması konusunda emir ve talimatları var. Biz de bu emir ve talimatlar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olarak onların dertlerini çözmeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 16.05.2019 17:16
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