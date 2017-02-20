Hertz Türkiye 2017’de hedef büyüttü

Araç kiralama sektörü 2016 yılının ilk dokuz ayında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 20,2’sini yani yaklaşık 99 bin aracı filosuna kattı. Bir önceki yıla göre yüzde 10,5 büyüme kaydeden sektörün parkındaki araç sayısı 306 bin 400 adedi aştı. Ortalama 7 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü ise 21 milyar TL’yi aştı.

Yıla umutla başlayan sektörün, özellikle ikinci yarı itibariyle artması beklenen yabancı turistlerle, bireysel kiralama alanında da önemli bir ivme kazanacağı öngörülüyor. Nitekim araç kiralama şirketleri de yaptıkları yeni yatırımlarla sektörün büyüyeceğinin sinyallerini veriyor.

2017 yılında hem kurumsal hem de bireysel tüketicilerin kiralama sektörüne olan ilgisinin artacağını anlatan dünyanın ilk araç kiralama şirketi Hertz’in Türkiye Müdürü Nur Hidayetoğlu, “Kurumlar da şahıslar da hem ekonomik olması hem de sağladığı konfor nedeniyle kiralama alternatifine yöneliyor. Bu sene sektörün, yabancı turist sayısındaki artışla daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Hertz Türkiye olarak yeni araç yatırımlarımız devam ediyor. 2017 yılında filomuza 3 bin adet yeni araç eklenmiş olacak. 2017 yılı için minimum yüzde 15 lik bir büyüme hedefiyle çalışmalarımıza yön verdik” dedi.

Hertz, Türkiye’de yeni şubeler açacak

Şu anda yurt içinde 25 farklı ilde 40 şube ile hizmetlerini sürdüren Hertz Türkiye’nin yurt dışında ise Kuzey Irak, Erbil’de iki şubesi bulunduğunu anlatan Hidayetoğlu, “Şube sayımızı özellikle Anadolu’da arttırmak istiyoruz. Mevcut ofis ağımıza ilave en az 10 yeni şube açmayı hedefliyoruz. Üzerinde durduğumuz noktalar arasında havalimanları da bulunuyor. Araştırmalarımıza göre günlük kiralamaların yüzde 80’i havalimanlarında gerçekleşiyor. Şu anda öncelikli olarak Denizli ve Ağrı Havalimanları gündemimizde. Şehir merkezlerinde şube açmayı hedeflediğimiz öncelikli bölgeler ise Eskişehir, Kocaeli ve Mersin” dedi.

2017 yılında teknoloji ve otomasyon konusunda da çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini anlatan Hidayetoğlu, “Gerek teknolojik gerekse dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alanlarda yatırım yapıyoruz. Özellikle araç kiralama hizmetinin teslim ve iade süreçlerinde müşterilerimize vakit kaybettirmeyecek hızlı ve pratik çözümler üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda müşterilerimiz tüm işlemlerini online yapıp, havaalanında bankoya bile uğramadan aracına binip yola çıkabilecek” dedi.

Hertz Türkiye ve hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi almak, indirimli araç kiralamak için www.hertz.com.tr adresi ziyaret edilebilir.