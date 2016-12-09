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HER PAZAR EKOPAZAR

09 Aralık 2016 Cuma 15:36
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Ekovitrin Medya Grubunun hazırladığı, ATV Avrupa’da yayınlanan ve Türkiye dâhil 57 ülkede izlenen EKOPAZAR, ekonomi dünyasındaki en son gelişmeleri ekrana yansıtıyor. İş dünyasının tam 19 yıldır aralıksız takip ettiği, ekranların en çok izlenen ekonomi programı EKOPAZAR, iş dünyasının nabzını tutmaya devam ediyor. Bu hafta, EKOPAZAR /11 ARALIK 2016 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:02’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 11 ARALIK 2016 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.02’de canlı olarak izleyebilirsiniz..

HER PAZAR EKOPAZAR
EKONOMİNİN GÜLEN YÜZÜ EKOPAZAR’DA BU HAFTA ÖNE ÇIKANLAR:

EKOPAZAR BU HAFTA DADAŞLAR DİYARI ERZURUM’DA… ERZURUM’A ÇAĞ ATLATACAK PROJELER… DOĞUNUN PARİSİ ERZURUM’DA YAŞANAN DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN ANLATIYOR.

BAŞAKŞEHİR’İN PRESTİJLİ EN BÜYÜK PROJESİ 3. İSTANBUL GÖRÜCÜYE ÇIKTI.

AVRUPA’NIN TÜRK YILDIZI ŞAFAK GRUP’TAN MEKÂNLARIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN ŞIK VE ESTETİK TASARIMLAR…

ALMANYA KREFELD’DE DÜZENLENEN TÜRK ALMAN ARAP SAĞLIK GÜNÜNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER…

FRANSA’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞADAMI MUSTAFA TUNCER’İN BAŞARI HİKÂYESİ…

HOLLAN’DA DA TÜRK MUTFAĞI LEZZETLERİ… KONAK RESTAURANT’IN AĞIZLARI TATLANDIRAN LEZZET BAŞARISI…

EKOPAZAR MARKA KENT UŞAK’TA… UŞAK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİF KURULUŞLARINDAN ASYA MANTAR’IN YATIRIMLARI VE FAALİYETLERİ…

UŞAK SANAYİSİNİN ÜRETEN GÜCÜ POZİTİF WOOL’UN BAŞARI HİKÂYESİ…

UŞAK’TA AĞIZLARI TATLANDIRAN YÖRESEL TADLAR… KARMA RESTORAN’IN LEZZET SIRRI…

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ ŞANLIURFA’DA TAŞSARAY RESTORAN’IN DAMAKLARDA İZ BIRAKAN LEZZETLERİ..

CATERİNG VE BESİCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKEN KIRŞEHİRLİ BAŞARILI GİRİŞİMCİ YAYLA GIDA YEMEK ÜRETİM FİRMA SAHİBİ ÖMER ÇOPUROĞLU İLE SÖYLEŞİ.

KIRŞEHİRLİ GİRİŞİMCİ MAKİNA MÜHENDİSİ VE KAYA İMALAT PROJE MAKİNA SANAYİ VE TİCARET FİRMA SAHİBİ MUSTAFA KAYA SEKTÖRDEKİ BAŞARISINI ANLATIYOR...

GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEN ZİNCİR ŞUBELERİYLE, KALİTE VE LEZZETTİNDEN ÖDÜN VERMEYEN GALA KOKOREÇ’İN BAŞARI SERÜVENİ...

DENİZLİ’DE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN OLAN ERİŞKİN İNŞAAT’IN PROFESYONEL HİZMETLER...

HEPSİ VE DAHA FAZLASI EKOPAZAR’DA…
Bu hafta, EKOPAZAR /11 ARALIK 2016 PAZAR günü (Türkiye saatiyle 13:02’ de) ATV AVRUPA’da CANLI YAYIN www.atv avrupa.tv internet adresinden EKOPAZAR’ı 11 ARALIK 2016 PAZAR günü Türkiye Saat’iyle 13.02’de canlı olarak izleyebilirsiniz..


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