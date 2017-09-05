banner181

banner213
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN!

05 Eylül 2017 Salı 16:46
Bu haber 515 kez okundu

Siber saldırganlar antivirüs tespitlerinden kaçınmak için yeni ve karmaşık yöntemler keşfetmeye devam ediyorlar. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, internet kullanıcılarını sahte web sitelerine yönlendirmeye çalışan yeni bir oltalama yöntemi tespit etti. Siber saldırganlar, Latin alfabesi yerine Kiril veya Yunan alfabesi kullanarak hazırlanan ancak otomatik dönüştürücüler sayesinde popüler sitelerle aynı ismi taşıyan sahte siteler oluşturmaya başladı.

HER GÖRDÜĞÜNÜZE İNANMAYIN!
Örneğin “twitter.com” yerine “twiitter.com” ya da “google.com” yerine “goggle.com” gibi harf oyunlarıyla kullanıcıların sahte sitelere yönlendirilmesi yeni bir yöntem değil. Ancak siber saldırganlar, oltalama yeteneklerini pes dedirten yaratıcı yöntemlerle geliştiriyorlar.



Kiril alfabesi ile yazıp dönüştürüyorlar

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, Kiril (Rus) veya Yunan alfabesi kullanılarak tamamen farklı şekilde oluşturulan, ancak Punycode olarak adlandırılan bir dönüştürücü sayesinde, birebir ve kusursuz şekilde orjinal siteye benzetilen yeni bir sahtekarlık yöntemi konusunda uyardı.



Latin alfabesinde orijinal site gibi görünüyor

ESET, bu noktada Çinli matematikçi ve araştırmacı Xudong Zheng’in çalışmasını örnek gösterdi. Zheng, bu yeni ve ilginç santekarlığa dikkat çekmek için şu alan adını Kiril alfabesiyle kayıt ettirdi: https://www.xn--80ak6aa92e.com/.

Ancak bu alan adı Latin harflerine dönüştürüldüğünde tarayıcıda “apple.com” olarak görüntülendi.



Unicode ve Punycode

Bunun gerçekleşmesini sağlayan, Kiril veya Yunan alfabesinde yer alan Unicode olmayan karakterlerin kullanılması. Bu alfabelerde Latin alfabesinde kullandıklarımıza benzer karakterler bulabiliriz. Herhangi bir Unicode karakterin Latin alfabesine dönüştürülmesini sağlayan bir kodlama çeşidi olan Punycode sayesinde bu alan adları kayıt ettirilebilir. Üstelik bu alan adlarına güvenlik sertifikası da alınabilir. Yani herşey gayet yasal ve uygun görünebilir.



Firefox

Bu sıkıntı Chrome ve Internet Explorer’ın son sürümlerinde giderilmiş gibi görünse de Firefox gibi tarayıcılarda hala var. Firefox için alabileceğiniz bir önlem network.IDN_show_punycode seçeneğini true olarak ayarlamak. Bu şekilde Punycode hali görünür.



Güvenlik güçlendirilmeli

Kullanıcı kandırmaya yönelik her sahte sayfayı tespit ettiğimizde ESET olarak aynı uyarıyı yapıyoruz: Mesajın göndericisini inceleyin, yönlendirilen bağlantıya dikkat edin, düzgün yazıldığından emin olun ve hepsinden önemlisi güvenilir bağlantı üzerinden yayınlandığına ve sertifikaya sahip olduğuna emin olun.

Bunlar önemli ve bunları yapmaya devam edin. Fakat görünen o ki, sadece bu önlemler artık yeterli değil, çünkü saldırganlar kullanıcıları kandırmak için karmaşık teknikler kullanıyorlar.

Bu nedenle e-posta ve web sitelerine dikkat etmenin yanı sıra güvenlik sertifikalarını da incelemenizi tavsiye ediyoruz. Hesaplarınızın daha da güvenli olması için çift faktör doğrulama uygulamaları kullanabilirsiniz. Apple, Google, Instagram ve ESET gibi önde gelen yazılım kuruluşları bu tür çift faktörlü koruma seçenekleri sunuyorlar.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.