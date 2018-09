Her beş genç kızdan biri kendi hayallerinden vazgeçiyor

Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi b-fit'in 12. Franchise Kongresi kapsamında Gazeteci Özlem Gürses'in moderatörlüğünde düzenlenen “Girişimcilikte Pozitif Ayrımcılık” paneline Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Özlem Yüzak, Fortune Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şule Laleli, gazeteci yazar ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatoş Karahasan konuşmacı olarak katıldı. Panelde Türkiye'deki genç kadınların iş hayatına bakışından Anadolu'daki girişimci kadınlara ve medya sektörünün toplumsal cinsiyet eşitliği için oynadığı role kadar pek çok önemli konu masaya yatırıldı.



Genç kadınların sadece yüzde 23'ü iş hayatında

Panelde, Doğan Kitap'tan yayımlanan “Açılın Gençler Geliyor” kitabı için Sia Insight'ın yürüttüğü 2018 Türkiye Gençliği Araştırması'nın verilerini paylaşan Dr. Fatoş Karahasan, araştırmaya katılan kadınların üçte birinin iş aramadığını belirterek Türkiye'deki genç kadınlara ilişkin şu bilgileri verdi:



“Genç kadınların yüzde 52'si okuyor ve genellikle lise dönemindeler. Eğitime devam etmeyen her dört kadından birinin sebebi ise ailelerinden izin alamamaları. Genç kadınların sadece yüzde 23'ü iş hayatına girmiş durumda. İleri yaşlarda bu oran daha da azalıyor. Çalışmayan kadınlara nedenini sorduğumuzda, üçte biri ihtiyacı olmadığını ve babalarının ya da eşlerinin onlara bakabileceğini belirtiyor. İşsiz kadınların yüzde 28'i iş bulamadığını söylüyor, yüzde 20'si ise tarım işlerinde ya da yaşlı bakımı gibi işlerde ailesine yardımcı oluyor. Yüzde 13'üne ise eşi izin vermiyor. Her beş kızdan biri kendi hayallerinden vazgeçiyor.”



Genç kızların yüzde 46'sı okulda fiziksel şiddete uğruyor

Eğitimine devam edemeyen her dört kızdan birinin maddi yetersizlikler nedeniyle okulu bıraktığını belirten Karahasan, öğretmen şiddetine de dikkat çekti:

“Genç kızlara yönelik şiddet okulda da devam ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı öğretmenlerinin fiziksel ceza verdiğini belirtiyor. Yüzde 60'ı yani her on kızdan altısı okul yönetiminin cinsiyet eşitsizliği yaptığını ve kızları ikinci plana attığını söylüyor.”



“Basılı medyada köşe yazarı ve yönetici kadın oranı yüzde 10 civarında“

Panelde basın sektöründeki cinsiyet eşitsizliği hakkında konuşan Özlem Yüzak, medyada kadın oranlarının düşüklüğü kadınlar hakkında yapılan haberlerin sayısını ve dilini de etkiliyor dedi:



“Kadın köşe yazarı ve yönetici oranı basılı yayında yüzde 10 civarında. Bu oran internet medyasında yüzde 20 ila 30 aralığına kadar çıkıyor. Kadın çalışanların azlığı Türkiye medyasının kara bir gerçeği. Haber seçimi ve metin yazımındaki karar noktalarında kadınların az olması maalesef toplumumuzdaki başarılı kadınların görünür kılınmamasına neden oluyor. Siyasette kadınların var olması nasıl önemliyse, medya için de aynı şey geçerli.”



Anadolu'daki kadın girişimcilerin ortak noktası: cesaret

Fortune Dergisi, Yazı İşleri Müdürü Şule Laleli paneldeki konuşmasında Türkiye'de uluslararası başarılara imza atmış, dev şirketlerin başına geçmiş kadınların hikayelerinin yanı sıra Anadolu'da tüm zorluklara rağmen kendi işini kurmuş kadınların hikayelerinin de görünür olması gerektiğine vurgu yaptı.



“Hindistan'dan Çin'e dünyaya yayılmış önemli ofisleri bulunan bir dergide çalışıyorum ve her yıl 50 güçlü kadın listesi yayınlamayı başaran tek ofis biziz. Bu seriyi tam yedi yıldır yapıyoruz. Listeyi hazırlarken Anadolu'ya yayılarak Sanayi ve Ticaret odalarındaki muhataplarımızla beraber kaynak bulmaya çalışıyoruz. Bu süreçte, Anadolu'da girişimcilik yönü çok gelişmiş, başarılı, bir o kadar da mütevazı kadınlar olduğunu gördük. Listemize Güler Sabancı da giriyor, elma yetiştiriciliğinden ihracatçı konumuna yükselmiş Ayşe Hanım da. Kriterlerimiz içerisinde; cirodan rakipleri arasındaki konumuna, istihdam rakamlarından yarattığı sosyal etkiye toplam 22 kriter bulunuyor. Bu 22 kritere uyan Anadolu'daki kadın girişimcilerin ortak noktası ise cesaret. Bu kadınların hepsi, toplumsal kalıplara aykırı düşen, engellere karşı koyabilmiş kadınlar. Hepsinin içerisinde örnek olma isteği var.”